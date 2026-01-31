Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
enero 31, 2026 | 14:32
InicioEstadoJuárez / El Paso

Ofrece ICE recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Staff.
Publicidad - LB2 -

Autoridades estadounidenses consideran armado y peligroso al presunto líder del Cártel de Sinaloa.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – Autoridades de Estados Unidos emitieron un boletín en el que ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificado como uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

El aviso fue difundido a través de canales oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), donde se señala que Iván Archivaldo es considerado prófugo de la justicia y debe ser catalogado como armado y peligroso, por lo que se exhorta a la ciudadanía a no intentar confrontarlo.

- Publicidad - HP1

En el comunicado, las autoridades estadounidenses indicaron que Iván Archivaldo y sus hermanos Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán heredaron las redes de narcotráfico que operaba su padre, tras la caída del fundador del grupo criminal. De estos, Ovidio y Joaquín Guzmán se encuentran actualmente detenidos en Estados Unidos.

La difusión de este boletín representa la segunda ocasión en que el gobierno estadounidense ofrece una recompensa pública por Iván Archivaldo Guzmán, luego de que en agosto de 2025 se emitiera un aviso similar como parte de los esfuerzos para debilitar la estructura de mando del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades, la información que se proporcione deberá conducir directamente a su localización y captura, como parte de la estrategia de combate al tráfico internacional de drogas y al crimen organizado transnacional.

LOGO ADN Negro

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo electrónico.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Cuauhtémoc

Premian a ganadores de concurso Mural Histórico de Cuauhtémoc

Además recibieron una placa de reconocimiento por su participación en el proyecto. Cuauhtémoc, Chih. -...
En la Salud

Atienden autoridades estatales brote de sarampión en comunidades menonitas

Supervisaron las acciones para atender el brote de sarampión en los municipios de Cuauhtémoc...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.