Ofrece ICE recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán

Autoridades estadounidenses consideran armado y peligroso al presunto líder del Cártel de Sinaloa.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández) – Autoridades de Estados Unidos emitieron un boletín en el que ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificado como uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

El aviso fue difundido a través de canales oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), donde se señala que Iván Archivaldo es considerado prófugo de la justicia y debe ser catalogado como armado y peligroso, por lo que se exhorta a la ciudadanía a no intentar confrontarlo.

En el comunicado, las autoridades estadounidenses indicaron que Iván Archivaldo y sus hermanos Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán heredaron las redes de narcotráfico que operaba su padre, tras la caída del fundador del grupo criminal. De estos, Ovidio y Joaquín Guzmán se encuentran actualmente detenidos en Estados Unidos.

La difusión de este boletín representa la segunda ocasión en que el gobierno estadounidense ofrece una recompensa pública por Iván Archivaldo Guzmán, luego de que en agosto de 2025 se emitiera un aviso similar como parte de los esfuerzos para debilitar la estructura de mando del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades, la información que se proporcione deberá conducir directamente a su localización y captura, como parte de la estrategia de combate al tráfico internacional de drogas y al crimen organizado transnacional.

