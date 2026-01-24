Nuevo sistema de nubosidad activa alerta preventiva por lluvias en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La autoridad municipal advierte posibles precipitaciones de ligeras a fuertes, con riesgos de encharcamientos, crecida de arroyos y afectaciones viales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil activó una alerta preventiva por lluvias ante el ingreso de un nuevo sistema de nubosidad al territorio municipal, el cual podría generar precipitaciones durante las próximas horas.

De acuerdo con el reporte oficial, la alerta se mantiene vigente desde las 17:04 horas de este sábado, periodo en el que se prevé la presencia de lluvias de intensidad ligera a moderada, aunque no se descartan chubascos o tormentas aisladas con acumulaciones significativas en lapsos cortos.

“No se descarta la presencia de chubascos o tormentas aisladas que podrían provocar lluvias de moderadas a fuertes en periodos cortos de tiempo”.

La dependencia alertó que estas condiciones meteorológicas podrían provocar encharcamientos en vialidades, incremento en la corriente de arroyos, elevación del nivel del río en zonas bajas y tráfico lento en distintos puntos de la ciudad.

Ante este escenario, se exhortó a la población a permanecer en casa si no es indispensable salir, y en caso de hacerlo, conducir con precaución, a baja velocidad, respetar los límites viales y mantener distancia entre vehículos, además de evitar zonas inundadas o con acumulaciones profundas de agua.

Protección Civil también pidió no intentar cruzar corrientes de arroyos, aun cuando aparenten ser de bajo nivel, buscar rutas alternas y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades para reducir riesgos.

Finalmente, se recomendó evitar estacionarse en zonas bajas, cauces o cercanías de arroyos, así como mantenerse alejado de postes, cables o estructuras inestables durante tormentas, y reportar cualquier emergencia al número 911, además de mantenerse informado a través de los canales oficiales.

