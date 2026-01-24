Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 24, 2026 | 20:03
    InicioEstadoJuárez / El Paso
    Foto de Archivo - Clima frío.

    Nuevo sistema de nubosidad activa alerta preventiva por lluvias en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La autoridad municipal advierte posibles precipitaciones de ligeras a fuertes, con riesgos de encharcamientos, crecida de arroyos y afectaciones viales.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil activó una alerta preventiva por lluvias ante el ingreso de un nuevo sistema de nubosidad al territorio municipal, el cual podría generar precipitaciones durante las próximas horas.

    De acuerdo con el reporte oficial, la alerta se mantiene vigente desde las 17:04 horas de este sábado, periodo en el que se prevé la presencia de lluvias de intensidad ligera a moderada, aunque no se descartan chubascos o tormentas aisladas con acumulaciones significativas en lapsos cortos.

    - Publicidad - HP1

    “No se descarta la presencia de chubascos o tormentas aisladas que podrían provocar lluvias de moderadas a fuertes en periodos cortos de tiempo”.

    La dependencia alertó que estas condiciones meteorológicas podrían provocar encharcamientos en vialidades, incremento en la corriente de arroyos, elevación del nivel del río en zonas bajas y tráfico lento en distintos puntos de la ciudad.

    Ante este escenario, se exhortó a la población a permanecer en casa si no es indispensable salir, y en caso de hacerlo, conducir con precaución, a baja velocidad, respetar los límites viales y mantener distancia entre vehículos, además de evitar zonas inundadas o con acumulaciones profundas de agua.

    Protección Civil también pidió no intentar cruzar corrientes de arroyos, aun cuando aparenten ser de bajo nivel, buscar rutas alternas y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades para reducir riesgos.

    Finalmente, se recomendó evitar estacionarse en zonas bajas, cauces o cercanías de arroyos, así como mantenerse alejado de postes, cables o estructuras inestables durante tormentas, y reportar cualquier emergencia al número 911, además de mantenerse informado a través de los canales oficiales.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Entregarán mañana becas escolares

    El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Educación, dará inicio mañana a...
    Estado

    Sesiona Mesa Estatal de Seguridad en Madera

    El Gobierno del Estado mantiene su compromiso de reforzar la seguridad en la entidad,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.