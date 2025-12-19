Mejoran imagen urbana del bulevar Juan Pablo II con labores de mantenimiento

Publicidad - LB2 -

Cuadrillas municipales realizaron trabajos de poda, corte de hierba y limpieza en el camellón central.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Con el objetivo de mejorar la imagen urbana y conservar en óptimas condiciones los espacios públicos, cuadrillas de la Dirección de Parques y Jardines llevaron a cabo labores de mantenimiento general en el camellón central del bulevar Juan Pablo II.

El titular de la dependencia, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que los trabajos incluyeron corte de hierba, poda formativa del arbolado y retiro de residuos, acciones necesarias para garantizar un entorno más limpio y seguro para quienes transitan por la zona.

“La idea es garantizar un entorno más limpio y seguro para la ciudadanía”, señaló el funcionario al referirse a las labores realizadas.

Las acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento de áreas verdes que impulsa la Dirección de Parques y Jardines en distintos puntos de la ciudad, con el fin de preservar la funcionalidad y estética de los espacios públicos.

Zamarrón Saldaña indicó que los trabajos de conservación continuarán en diversos sectores de Ciudad Juárez, como parte del compromiso municipal de ofrecer mejores condiciones urbanas a la población.

Finalmente, la dependencia reiteró que estas labores buscan fortalecer la imagen urbana y el bienestar de las y los juarenses, mediante el cuidado constante de parques, camellones y áreas verdes.

