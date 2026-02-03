Mejoran áreas verdes en Palmas del Sol para beneficio de familias juarenses

Publicidad - LB2 -

La Dirección de Parques y Jardines realizó mantenimiento integral para fortalecer entornos limpios y seguros.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de ofrecer espacios públicos más limpios, ordenados y agradables, la Dirección de Parques y Jardines llevó a cabo trabajos de mantenimiento general en el fraccionamiento Palmas del Sol, como parte de las acciones permanentes de mejora urbana en la ciudad.

Las labores se concentraron en las calles Cinco Continentes y Hacienda de las Maravillas, donde cuadrillas municipales realizaron corte de hierba, poda formativa de árboles y retiro de basura, además de la recolección del material generado durante las intervenciones.

De acuerdo con la dependencia, estas acciones buscan mejorar la imagen urbana del sector y contribuir a que las áreas comunes sean más funcionales y seguras para quienes transitan o conviven cotidianamente en la zona.

El director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, destacó que el mantenimiento de áreas verdes impacta directamente en la calidad de vida de las y los vecinos, al propiciar entornos más cuidados y adecuados para la recreación y la convivencia familiar.

Asimismo, señaló que estos trabajos forman parte de un programa continuo que se implementa en colonias y fraccionamientos de Ciudad Juárez, con el fin de preservar los espacios públicos y evitar su deterioro.

La autoridad municipal reiteró que el cuidado de parques, camellones y áreas verdes es una prioridad para fortalecer el bienestar de las familias juarenses y fomentar una ciudad más ordenada y habitable.

