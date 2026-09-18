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Mantiene Protección Civil aviso preventivo por posibles tormentas en Juárez

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POR Redacción ADN / Agencias
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La probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas se concentraría entre la tarde y la madrugada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil mantuvo para este viernes 18 de septiembre un aviso preventivo de vigilancia ante la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en Ciudad Juárez.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones de mayor vigilancia se presentarían principalmente entre las 4:00 de la tarde y la 1:00 de la madrugada, periodo en el que podrían desarrollarse precipitaciones en distintos sectores del municipio.

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Durante el día se esperaba una temperatura máxima de 33 grados centígrados, cielo soleado y una probabilidad de lluvia de entre 2 y 40 por ciento.

La dependencia informó que los vientos oscilarían entre 5 y 25 kilómetros por hora, con ráfagas de 26 a 35 kilómetros por hora, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Para la noche se pronosticó una temperatura mínima de 22 grados centígrados, cielo mayormente nublado y una probabilidad de precipitación que disminuiría gradualmente del 40 al 2 por ciento.

Las condiciones de viento y ráfagas se mantendrían con intensidades similares durante la noche, por lo que Protección Civil recomendó tomar precauciones en caso de lluvia o tormenta eléctrica.

Para el sábado se prevé una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 21, con cielo mayormente soleado y probabilidad de lluvia de entre 2 y 10 por ciento.

El domingo se esperan condiciones similares, con una máxima de 34 grados, mínima de 21 y probabilidad de precipitación de entre 2 y 5 por ciento.

La Dirección General de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales ante cualquier cambio en las condiciones meteorológicas durante el fin de semana.

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