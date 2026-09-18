Evita Juárez Amanece Limpio inundación de viviendas en Parajes de San Juan

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Protección Civil desaguó dos diques que llegaron a su máxima capacidad tras las lluvias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Las acciones preventivas realizadas por el Gobierno Municipal mediante el programa Juárez Amanece Limpio contribuyeron a evitar que el agua ingresara a viviendas del fraccionamiento Parajes de San Juan durante las lluvias registradas en la ciudad.

El titular de la Dirección General de Protección Civil, Sergio Rodríguez, informó que personal de la dependencia trabajó durante la noche y la madrugada para desaguar dos diques que se encontraban a su máxima capacidad en ese sector.

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De acuerdo con el funcionario, las labores se realizaron con motobombas adquiridas durante la actual Administración Municipal, lo que permitió retirar agua acumulada y liberar capacidad en los espacios de captación pluvial.

Durante la intervención, el personal detectó que uno de los diques había sido atendido la semana pasada mediante el programa Juárez Amanece Limpio, con el retiro de basura, llantas, maleza y diversos objetos acumulados.

Rodríguez señaló que ese trabajo previo permitió mejorar la capacidad de captación del dique y fue determinante durante las precipitaciones, ya que el nivel del agua llegó a estar a solo dos centímetros de introducirse a las viviendas.

“Este trabajo previo fue determinante para aprovechar una mayor capacidad del dique durante las precipitaciones”.

La atención realizada por Protección Civil permitió avanzar en el desagüe y reducir el riesgo ante la posibilidad de que continúen las lluvias en la ciudad. Las labores se mantuvieron de manera continua para retirar el agua acumulada y controlar la situación en las vialidades del fraccionamiento.

El funcionario destacó que este caso muestra la importancia del trabajo preventivo en campo, debido a que el retiro oportuno de desechos y materiales permite mantener libres los espacios destinados a la captación de agua pluvial.

Añadió que, mientras Protección Civil atiende las emergencias durante las lluvias, las acciones realizadas con anticipación por distintas dependencias municipales ayudan a disminuir riesgos y proteger a las familias que habitan en zonas susceptibles de acumulación de agua.

La Dirección General de Protección Civil informó que mantiene vigilancia en los puntos de la ciudad donde las precipitaciones generan mayores acumulaciones, especialmente en sectores donde pueden afectar el tránsito o representar un riesgo para la población.

La dependencia pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar precauciones durante sus traslados, debido a que las condiciones pueden cambiar rápidamente con el desarrollo de tormentas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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