Invita IPACULT a espectáculo de danza “Cielito Lindo” en el CMA

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La presentación será gratuita este sábado 19 de septiembre, a las 11:00 de la mañana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez invitó a las familias juarenses a disfrutar del espectáculo de danza “Cielito Lindo”, que será presentado por la Compañía de Danza México, Fiesta y Tradición del Centro Municipal de las Artes.

La función se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre, a las 11:00 de la mañana, en el Foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro del Centro Municipal de las Artes, con entrada gratuita para la comunidad.

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La presentación forma parte de la temporada 44 de la compañía, que se ha mantenido como un espacio de formación y difusión de expresiones dancísticas vinculadas al patrimonio cultural de México.

Bajo la dirección de los maestros Lilia Ruvalcaba y Carlos Guerrero, el grupo ha desarrollado trabajo artístico con niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, acercándolos al conocimiento y práctica de distintas manifestaciones de la danza.

A través de “Cielito Lindo”, el público podrá presenciar un recorrido por expresiones de la cultura mexicana, en el que la danza, la música, el vestuario y las tradiciones se integran como elementos representativos de distintas regiones del país.

La Compañía de Danza México, Fiesta y Tradición está conformada por alumnos, exalumnos y miembros de la comunidad, quienes reciben formación en disciplinas como danza contemporánea, zapateado español, expresión corporal y repertorio de folclor mexicano.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que el espectáculo representa una oportunidad para que las familias conozcan y disfruten la riqueza cultural del país mediante una propuesta artística enfocada en la preservación y transmisión de manifestaciones culturales.

“Cielito Lindo” es una celebración de la danza y de las tradiciones que dan identidad a México.

El Gobierno Municipal, a través del IPACULT, indicó que con estas actividades busca fortalecer el acceso a la cultura, promover la participación comunitaria e impulsar la formación de nuevos públicos.

La invitación está abierta a toda la ciudadanía para acudir este sábado al Centro Municipal de las Artes y disfrutar de manera gratuita la presentación de la Compañía de Danza México, Fiesta y Tradición.

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