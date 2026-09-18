Invita IPACULT a espectáculo de danza “Cielito Lindo” en el CMA

La presentación será gratuita este sábado 19 de septiembre, a las 11:00 de la mañana.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez invitó a las familias juarenses a disfrutar del espectáculo de danza “Cielito Lindo”, que será presentado por la Compañía de Danza México, Fiesta y Tradición del Centro Municipal de las Artes.
La función se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre, a las 11:00 de la mañana, en el Foro Mtra. Claudia Gutiérrez Chaparro del Centro Municipal de las Artes, con entrada gratuita para la comunidad.
La presentación forma parte de la temporada 44 de la compañía, que se ha mantenido como un espacio de formación y difusión de expresiones dancísticas vinculadas al patrimonio cultural de México.
Bajo la dirección de los maestros Lilia Ruvalcaba y Carlos Guerrero, el grupo ha desarrollado trabajo artístico con niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, acercándolos al conocimiento y práctica de distintas manifestaciones de la danza.
A través de “Cielito Lindo”, el público podrá presenciar un recorrido por expresiones de la cultura mexicana, en el que la danza, la música, el vestuario y las tradiciones se integran como elementos representativos de distintas regiones del país.
La Compañía de Danza México, Fiesta y Tradición está conformada por alumnos, exalumnos y miembros de la comunidad, quienes reciben formación en disciplinas como danza contemporánea, zapateado español, expresión corporal y repertorio de folclor mexicano.
La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, señaló que el espectáculo representa una oportunidad para que las familias conozcan y disfruten la riqueza cultural del país mediante una propuesta artística enfocada en la preservación y transmisión de manifestaciones culturales.
“Cielito Lindo” es una celebración de la danza y de las tradiciones que dan identidad a México.
El Gobierno Municipal, a través del IPACULT, indicó que con estas actividades busca fortalecer el acceso a la cultura, promover la participación comunitaria e impulsar la formación de nuevos públicos.
La invitación está abierta a toda la ciudadanía para acudir este sábado al Centro Municipal de las Artes y disfrutar de manera gratuita la presentación de la Compañía de Danza México, Fiesta y Tradición.
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