Invita Protección Civil a familias juarenses a participar en simulacro de sismo

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El ejercicio se realizará este sábado a las 12:00 del día y busca reforzar protocolos familiares de emergencia.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil invitó a las familias juarenses a participar este sábado en el simulacro de sismo programado a las 12:00 del día, con el objetivo de identificar espacios seguros y establecer protocolos de protección en los hogares.

El titular de la dependencia, Sergio Rodríguez, explicó que este tipo de alertamientos preventivos forman parte de una estrategia impulsada a nivel federal para familiarizar a la población con los mecanismos de prevención ante emergencias.

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De acuerdo con el funcionario, el sistema permite enviar alertas a dispositivos móviles, lo que contribuye a que las personas reconozcan los sonidos de advertencia y sepan cómo actuar en caso de una situación de riesgo.

Rodríguez señaló que, a diferencia de la Ciudad de México, donde la población tiene mayor experiencia con los sistemas de alerta temprana por sismos, Ciudad Juárez se encuentra en una etapa inicial en materia de prevención, por lo que estos ejercicios permiten fortalecer la cultura de protección civil.

“Desde un niño de cuatro años que empieza a entender el mecanismo de funcionamiento de un aparato móvil, tenemos que aprovechar esta oportunidad e irle inculcando que ese tipo de sonidos son sonidos de alerta, que son sonidos de prevención”.

El funcionario consideró favorable que el simulacro se realice en sábado, ya que muchas familias permanecen en casa y pueden involucrar a todos sus integrantes en la revisión de rutas, puntos seguros y acciones de respuesta.

Protección Civil pidió a madres y padres de familia que, al momento de escuchar la alerta, aprovechen el ejercicio para poner en práctica un protocolo familiar e identificar zonas seguras dentro y alrededor de sus viviendas.

Entre las recomendaciones se encuentra ubicar espacios donde no existan riesgos por bardas, árboles, estructuras o cables que pudieran colapsar, además de observar las condiciones del entorno para determinar los sitios con mayores condiciones de seguridad.

“Tenemos que ir buscando e identificando los puntos seguros de nuestro entorno”.

Rodríguez destacó que la prevención debe formar parte de la vida cotidiana y no limitarse a los simulacros, ya que los conocimientos adquiridos pueden aplicarse ante distintos tipos de emergencias.

La dependencia municipal señaló que uno de los objetivos principales es que las familias desarrollen una cultura preventiva que les permita actuar con mayor preparación, particularmente ante los movimientos sísmicos que se han registrado en Ciudad Juárez en los últimos años.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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