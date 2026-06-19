Mantiene Protección Civil alerta preventiva por calor extremo en Ciudad Juárez

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Las temperaturas alcanzarán hasta 38 grados centígrados durante el fin de semana, con baja probabilidad de lluvia y vientos moderados.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil del Municipio emitió una advertencia preventiva por altas temperaturas para este fin de semana, ante el pronóstico de condiciones calurosas que podrían alcanzar los 38 grados centígrados en la localidad.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, este viernes se espera una temperatura máxima de 38 grados y una mínima de 24 grados centígrados durante la noche, con cielo mayormente despejado y escasa probabilidad de precipitaciones.

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Los vientos oscilarán entre los 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 32 kilómetros por hora, mientras que la posibilidad de lluvia se mantiene entre el 2 y el 9 por ciento.

Para el sábado, las condiciones climáticas serán similares, con una temperatura máxima de 38 grados centígrados y mínima de 25 grados, además de vientos de entre 5 y 26 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia de apenas entre el 1 y el 3 por ciento.

El domingo continuará la tendencia de calor intenso, con una máxima nuevamente estimada en 38 grados centígrados y una mínima de 24 grados. Durante esa jornada, las rachas de viento podrían incrementarse hasta alcanzar velocidades de entre 26 y 40 kilómetros por hora.

Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones para evitar afectaciones a la salud derivadas de las altas temperaturas, especialmente durante las horas de mayor radiación solar.

Entre las recomendaciones emitidas por la dependencia se encuentran mantenerse hidratado, evitar actividades prolongadas bajo el sol, utilizar ropa ligera de colores claros y permanecer en lugares frescos y ventilados.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y ciudadanos con enfermedades crónicas, debido a que son los grupos más vulnerables ante los efectos del calor extremo.

La dependencia recordó que la exposición prolongada a temperaturas elevadas puede provocar deshidratación, agotamiento por calor y golpes de calor, por lo que pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales y seguir las medidas preventivas durante los próximos días.

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