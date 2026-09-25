Mantiene Municipio atención coordinada en zonas afectadas por lluvias

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Dependencias municipales atienden daños en Águilas de Zaragoza, Riberas del Bravo y el Valle de Juárez tras las lluvias recientes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que las dependencias del Gobierno Municipal mantienen una atención coordinada en los sectores afectados por las lluvias registradas en el suroriente de la ciudad.

El operativo se concentra principalmente en Águilas de Zaragoza, Riberas del Bravo y el Valle de Juárez, donde se reportaron encharcamientos, daños en vialidades y afectaciones asociadas a escurrimientos.

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Ortiz Orpinel explicó que, tras detectarse un socavón y el deslave de una calle de terracería en Águilas de Zaragoza, acudió personal de Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Obras Públicas, Servicios Públicos y Seguridad Vial para acordonar el área y evaluar riesgos.

Durante la inspección se identificaron dos viviendas con cimientos expuestos, por lo que sus habitantes fueron evacuados de manera preventiva ante el riesgo de daños estructurales.

El alcalde indicó que a las familias se les ofreció alojamiento en los refugios temporales habilitados por el Municipio; sin embargo, optaron por trasladarse con familiares o amigos mientras se atiende la emergencia.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento inició este viernes la intervención en el sector para reparar tuberías y la red de drenaje dañadas, como paso previo al relleno de la calle afectada.

Seguridad Pública y Protección Civil mantienen bajo resguardo el perímetro, a fin de evitar riesgos para vecinos y automovilistas mientras se desarrollan los trabajos.

Ortiz Orpinel señaló que durante la noche continuaron las labores de desagüe en Riberas del Bravo y sobre la carretera Juárez–Porvenir, una de las zonas más afectadas por los escurrimientos provenientes de sectores elevados.

El presidente municipal precisó que todas las vialidades se encontraban abiertas a la circulación, aunque todavía persistían encharcamientos en algunos puntos del suroriente.

Las cuadrillas municipales continuaban con trabajos para recuperar por completo la movilidad y evitar mayores afectaciones en colonias, vialidades y zonas de paso.

Respecto a los daños ocasionados por las lluvias, el alcalde señaló que aún no se cuenta con una cuantificación definitiva, debido a que las dependencias permanecen en la etapa de atención y evaluación de la emergencia.

El Municipio solicitó la declaratoria de emergencia para recibir maquinaria adicional por parte del Gobierno del Estado, entre ella camiones de volteo, retroexcavadoras, bulldozers y excavadoras tipo mano de chango.

Ortiz Orpinel explicó que la capacidad operativa municipal resultó insuficiente ante las precipitaciones extraordinarias de los últimos días, por lo que se reforzó la coordinación con el Gobierno Estatal y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

El alcalde reconoció que Ciudad Juárez enfrenta un rezago histórico en infraestructura hidráulica y pluvial, acumulado durante varias décadas, por lo que señaló que el Gobierno Municipal buscará recursos para atender gradualmente esta problemática y reducir riesgos en futuras temporadas de lluvia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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