Continuará Municipio con trabajos de bacheo tras lluvias en Juárez

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El alcalde informó que se evalúan zonas afectadas para definir intervenciones emergentes y soluciones de movilidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, informó que continuarán los trabajos de bacheo en distintos sectores de la ciudad, principalmente en zonas afectadas por las lluvias recientes.

El alcalde señaló que el Gobierno Municipal realiza un análisis específico en áreas como Riberas del Bravo y la carretera Juárez–Porvenir, donde las precipitaciones generaron daños importantes en la superficie de rodamiento.

“Estamos en un análisis muy concreto, principalmente en todo lo que las etapas de Riberas del Bravo y la carretera Juárez Porvenir, que han sido muy afectados por las lluvias”.

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Ortiz Orpinel explicó que, a partir de esta revisión, se definirá el equipo que intervendrá de manera directa y emergente en los puntos con mayor afectación.

El presidente municipal indicó que ya se cuenta con recurso para estas acciones, el cual se había mantenido reservado debido a la temporada de lluvias, con el objetivo de aplicarlo una vez que disminuyeran las precipitaciones.

“Ya se tiene el recurso, el cual se había estado reteniendo en virtud de que sabíamos que había una temporalidad de lluvia importante”.

El alcalde agregó que no todos los casos serán atendidos únicamente con bacheo, ya que en algunos puntos se requiere evaluar soluciones más definitivas que permitan mejorar la movilidad y evitar afectaciones recurrentes.

Señaló que, una vez que se determine el estado final de las calles tras las lluvias, el Municipio contará con un plan más concreto para intervenir las zonas que ya han sido identificadas por las dependencias correspondientes.

Ortiz Orpinel añadió que también continuará el trabajo en las 48 calles atendidas dentro del programa Cruzadas por el Cambio, donde se realizan labores posteriores a las lluvias para evitar acumulación de basura y otras afectaciones.

El Gobierno Municipal mantendrá la revisión de vialidades en los próximos días, con prioridad en sectores donde las lluvias provocaron mayores daños o complicaciones para la circulación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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