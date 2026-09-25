Mantiene Limpia operativo por afectaciones tras lluvias en Juárez

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Cuadrillas municipales retiran tierra de arrastre, llantas y tiliches en sectores afectados por las lluvias recientes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia mantiene un despliegue de cuadrillas y maquinaria en distintos puntos de la ciudad para atender afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas en las últimas horas.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que desde las primeras horas se reforzaron los trabajos en calles, avenidas y cruces donde la corriente de agua dejó acumulaciones de tierra de arrastre que dificultan la circulación.

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De acuerdo con el funcionario, el operativo contempla dos acciones principales: el retiro de tierra en los sectores más afectados y recorridos de destilichadero para recoger llantas y objetos en desuso.

“Si ven por ahí pasar el camión de destilichadero, aprovechen y saquen la llanta y el tiliche que ya tenían”.

Solís Kanahan señaló que, además de atender los daños provocados por la lluvia, la presencia de cuadrillas puede ser aprovechada por la ciudadanía para retirar objetos acumulados en viviendas y patios.

Entre los puntos donde se concentran las labores se encuentran Puerto Dunquerque, Puerto de Palos y bulevar Zaragoza, sectores donde se registraron acumulaciones importantes de tierra derivadas de las precipitaciones.

La dependencia también mantiene trabajos en Lomas de Rey, Acacias, Águilas de Zaragoza y en el sector conocido como monumento al Cigarro, como parte del operativo de atención a zonas afectadas.

Solís Kanahan indicó que personal de Limpia trabaja en coordinación con Protección Civil y Seguridad Vial para ubicar posibles socavones y hoyos generados por las lluvias, principalmente en vialidades de mayor circulación.

Ante las condiciones actuales de las calles, el funcionario pidió a los automovilistas manejar con precaución, especialmente a quienes conducen vehículos de mayor tamaño.

“Seamos prudentes y así nos vamos a cuidar entre todos”.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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