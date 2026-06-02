Apadrina Pérez Cuéllar generación de la Primaria Adolfo López Mateos

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El alcalde exhortó a las y los egresados a perseguir sus metas con disciplina y destacó la inversión municipal en infraestructura educativa.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar participó como padrino de la generación 2020-2026 de la Escuela Primaria Adolfo López Mateos, donde acompañó a las y los estudiantes durante su ceremonia de graduación y los alentó a continuar su formación académica con esfuerzo y perseverancia.

Durante el evento, el alcalde felicitó a los alumnos que concluyeron su educación primaria y destacó que esta etapa representa el inicio de nuevos retos en su trayectoria escolar, ahora en el nivel de secundaria.

“Mucho más felices que ustedes hoy están sus papás, sus mamás y sus seres queridos. Cada logro que tienen no se compara con la felicidad que le da a quienes los han apoyado para llegar a este momento”.

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El edil reconoció el papel de las familias en el desarrollo educativo de los estudiantes y llamó a las y los graduados a valorar el acompañamiento de padres, madres, abuelos, docentes y demás personas que contribuyeron a su formación durante los últimos seis años.

Como parte de su mensaje, Pérez Cuéllar compartió una reflexión inspirada en la trayectoria del clavadista olímpico mexicano Osmar Olvera, a quien presentó como ejemplo de disciplina, dedicación y constancia para alcanzar objetivos personales y profesionales.

El presidente municipal exhortó a las y los estudiantes a mantener metas ambiciosas y trabajar de manera permanente para alcanzarlas, resaltando la importancia del esfuerzo como herramienta para construir un mejor futuro.

“Nunca dejen de soñar en grande, pero nunca dejen de trabajar para conquistar sus sueños”.

Durante la ceremonia, el alcalde también destacó las acciones emprendidas por el Gobierno Municipal en materia educativa, al señalar que alrededor de 600 escuelas han sido beneficiadas con programas de rehabilitación y mejoramiento de infraestructura.

Previamente, el director del plantel, Felipe de Jesús Escobar Sánchez, agradeció la presencia del alcalde como padrino de generación y reconoció el esfuerzo realizado por estudiantes, docentes y familias para culminar exitosamente el ciclo escolar.

La ceremonia concluyó con la entrega de reconocimientos a las y los graduados, quienes celebraron junto a sus familiares y maestros el cierre de una etapa fundamental en su formación académica y el inicio de nuevos desafíos educativos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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