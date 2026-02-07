Mantiene Gobierno Municipal descuento de hasta 10% en el pago del Predial durante febrero

Publicidad - LB2 -

El beneficio aplica por pronto pago y cumplimiento sin adeudos, con opciones presenciales y digitales para facilitar la contribución.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal mantiene vigente durante febrero un descuento de hasta 10% en el pago del Impuesto Predial, como parte de los incentivos del primer trimestre del año dirigidos a contribuyentes cumplidos.

La administración local exhortó a la población a ponerse al corriente con esta contribución, al destacar que el beneficio busca apoyar la economía familiar y promover el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales.

- Publicidad - HP1

La directora de Ingresos, Blanca Dolores Romero Aguilar, explicó que la medida también contribuye al fortalecimiento de las finanzas municipales, al incentivar la recaudación temprana.

“El objetivo es apoyar la economía familiar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales”, señaló.

Para mayor comodidad, el pago del Predial puede realizarse en cajas autorizadas del Gobierno Municipal, instituciones bancarias, la página oficial juarez.gob.mx, la aplicación móvil Juárez Conectado y tiendas de autoservicio como OXXO, con el fin de que cada contribuyente elija la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

La funcionaria detalló que el descuento se aplica de forma automática y se compone de 7% por pronto pago durante febrero, además de 3% adicional para quienes no registran adeudos de años anteriores, alcanzando así el 10% total.

El Gobierno Municipal reiteró el llamado a aprovechar este incentivo, subrayando que los recursos recaudados se destinan a fortalecer servicios públicos, ejecutar obras de infraestructura y mantener espacios urbanos, con impacto directo en la calidad de vida de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.