Mantiene Educación Municipal programa preventivo para estudiantes de secundaria

Más de 750 alumnos de la Secundaria Federal Número 4 participaron en pláticas sobre salud, prevención y proyecto de vida.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez continúa impulsando el programa “Sin Tanto Rollo”, una estrategia orientada a brindar información preventiva y formativa a estudiantes de nivel secundaria para fortalecer su desarrollo personal y académico.
La más reciente jornada se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Federal Número 4, donde 758 estudiantes participaron en diversas actividades organizadas por la Dirección de Educación Municipal en coordinación con distintas dependencias del Ayuntamiento.
El programa tiene como objetivo acercar herramientas e información que permitan a las y los adolescentes tomar decisiones responsables y desenvolverse en entornos más seguros y saludables.
El director de Educación Municipal, Guillermo Alvídrez Olivas, informó que durante las actividades se abordaron temas relacionados con la prevención de adicciones, violencia familiar, embarazo adolescente, fomento a la lectura y construcción de proyectos de vida.
Las sesiones estuvieron a cargo de personal especializado de diferentes áreas municipales, que compartió información y estrategias enfocadas en el bienestar integral de las juventudes juarenses.
Además de la prevención de conductas de riesgo, las pláticas buscan fortalecer habilidades para la vida, promover valores y fomentar la reflexión entre las y los estudiantes sobre los desafíos que enfrentan durante la adolescencia.
Las autoridades municipales señalaron que “Sin Tanto Rollo” forma parte de una política de atención preventiva dirigida a la población estudiantil, mediante acciones que promueven la salud emocional, la convivencia positiva y la participación responsable.
El programa se desarrolla de manera permanente en planteles educativos de la ciudad y contempla la colaboración de diversas dependencias para ofrecer contenidos acordes a las necesidades de las y los jóvenes.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca contribuir a la formación integral de las nuevas generaciones y fortalecer factores de protección que favorezcan su desarrollo personal y social.
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