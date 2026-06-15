Mantiene Educación Municipal programa preventivo para estudiantes de secundaria

Publicidad - LB2 -

Más de 750 alumnos de la Secundaria Federal Número 4 participaron en pláticas sobre salud, prevención y proyecto de vida.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Ciudad Juárez continúa impulsando el programa “Sin Tanto Rollo”, una estrategia orientada a brindar información preventiva y formativa a estudiantes de nivel secundaria para fortalecer su desarrollo personal y académico.

La más reciente jornada se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Federal Número 4, donde 758 estudiantes participaron en diversas actividades organizadas por la Dirección de Educación Municipal en coordinación con distintas dependencias del Ayuntamiento.

- Publicidad - HP1

El programa tiene como objetivo acercar herramientas e información que permitan a las y los adolescentes tomar decisiones responsables y desenvolverse en entornos más seguros y saludables.

El director de Educación Municipal, Guillermo Alvídrez Olivas, informó que durante las actividades se abordaron temas relacionados con la prevención de adicciones, violencia familiar, embarazo adolescente, fomento a la lectura y construcción de proyectos de vida.

Las sesiones estuvieron a cargo de personal especializado de diferentes áreas municipales, que compartió información y estrategias enfocadas en el bienestar integral de las juventudes juarenses.

Además de la prevención de conductas de riesgo, las pláticas buscan fortalecer habilidades para la vida, promover valores y fomentar la reflexión entre las y los estudiantes sobre los desafíos que enfrentan durante la adolescencia.

Las autoridades municipales señalaron que “Sin Tanto Rollo” forma parte de una política de atención preventiva dirigida a la población estudiantil, mediante acciones que promueven la salud emocional, la convivencia positiva y la participación responsable.

El programa se desarrolla de manera permanente en planteles educativos de la ciudad y contempla la colaboración de diversas dependencias para ofrecer contenidos acordes a las necesidades de las y los jóvenes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca contribuir a la formación integral de las nuevas generaciones y fortalecer factores de protección que favorezcan su desarrollo personal y social.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.