Mantiene Ecología contenedor para recibir tiliches y residuos especiales en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El Punto Limpio instalado en las oficinas de la dependencia recolecta hasta cuatro toneladas diarias de desechos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Ecología del Municipio mantiene habilitado un contenedor del programa Punto Limpio para que la ciudadanía pueda depositar tiliches y diversos residuos especiales, el cual se ubica en las oficinas de la dependencia en la colonia Chamizal.

El titular de la dependencia, César Díaz Gutiérrez, informó que la respuesta de la población ha sido positiva, ya que diariamente se recolecta un contenedor con un promedio de cuatro toneladas de residuos.

“Cada día se va un contenedor diario con aproximadamente cuatro toneladas, aproximadamente 20 cada semana, donde también se junta bastante vidrio”.

- Publicidad - HP1

El funcionario explicó que en este espacio se reciben distintos tipos de desechos que no corresponden a la basura doméstica común, con el objetivo de promover una disposición adecuada de residuos y evitar su acumulación en la vía pública.

Entre los materiales que pueden entregarse se encuentran aceite vegetal usado, aceite de motor, vidrio, medicamentos caducos y otros residuos especiales, los cuales deben depositarse de forma ordenada en los contenedores específicos instalados en el lugar.

“Se recibe todo tipo de basura en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes y los sábados de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde”.

Díaz Gutiérrez invitó a la ciudadanía a hacer uso de este Punto Limpio para desechar adecuadamente objetos voluminosos o materiales que no deben mezclarse con la basura convencional.

Las oficinas de la Dirección de Ecología donde se encuentra el contenedor están ubicadas en la avenida Heroico Colegio Militar número 1725, en la esquina con avenida Universidad, en la colonia Chamizal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.