Mantiene Desarrollo Social entrega de despensas y apoyos para familias juarenses

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La dependencia reportó cerca de 50 mil despensas distribuidas y mil paquetes de impermeabilizante durante 2026.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de Desarrollo Social dio seguimiento a los programas de apoyo que mantiene el Gobierno Municipal para atender necesidades de familias juarenses en situación vulnerable.

Entre los programas revisados se encuentran la entrega mensual de despensas de la Cruzada por tu Familia y el suministro de material para reparar techos y atender filtraciones en viviendas.

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El regidor y coordinador de la Comisión, Pedro Alberto Matus Peña, se reunió con Rubén García, director de Enlace Comunitario de Asistencia de Desarrollo Social, quien informó sobre el avance de las acciones implementadas durante el año.

García reportó que durante 2026 se han realizado alrededor de cuatro ediciones de la Cruzada por tu Familia, mediante las cuales se han distribuido cerca de 50 mil despensas en distintos centros comunitarios de Ciudad Juárez.

Respecto al padrón de beneficiarios, el funcionario explicó que hace aproximadamente año y medio se realizó un proceso de actualización, con el objetivo de contar con información vigente sobre las familias que reciben el apoyo.

Durante esa revisión se detectaron cambios de domicilio, familias que se trasladaron a otras ciudades, números telefónicos inactivos y casos en los que las personas manifestaron que ya no requerían la asistencia.

El director de Enlace Comunitario de Asistencia señaló que quienes no actualizaron sus datos ya no aparecen en el padrón vigente, por lo que actualmente se revisan de manera particular los casos de personas que han solicitado nuevamente el beneficio.

La dependencia sostuvo que la actualización del padrón permite dirigir los apoyos hacia familias que actualmente cumplen con los criterios establecidos, además de mejorar el seguimiento a cada solicitud.

En materia de mejoramiento de vivienda, Desarrollo Social informó que este año se destinaron 5 millones de pesos para la adquisición de alrededor de mil paquetes de material impermeabilizante.

Estos apoyos están dirigidos a familias que requieren atender problemas de goteras y filtraciones en sus hogares, especialmente durante la temporada de lluvias.

García indicó que la mayor parte de los paquetes ya fue entregada a los beneficiarios y que actualmente se organiza la etapa final de distribución, con aproximadamente 200 apoyos pendientes.

Matus Peña destacó la importancia de mantener el seguimiento a los programas desde la Comisión Edilicia de Desarrollo Social, con el fin de conocer avances, necesidades y áreas de oportunidad en los esquemas de apoyo municipal.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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