Conquista Mariachi Oro Juvenil primer lugar en Festival del Tequila y el Mariachi

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La agrupación juarense obtuvo el reconocimiento durante el concurso realizado este fin de semana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Mariachi Oro Juvenil de la Ciudad obtuvo el primer lugar en el Concurso del Festival del Tequila y el Mariachi, realizado este fin de semana, como resultado del talento, disciplina y preparación de sus integrantes.

El director de Educación, Guillermo Enrique Alvídrez Olivas, felicitó a las niñas, niños y jóvenes que conforman la agrupación, al destacar que este reconocimiento refleja el trabajo constante que realizan en su formación artística.

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El Mariachi Oro Juvenil forma parte de los proyectos de formación musical impulsados por la Dirección de Educación, con el propósito de acercar a infancias y adolescencias a expresiones artísticas vinculadas con la identidad cultural mexicana.

La agrupación recibe formación en la Biblioteca Pública Municipal Bonanza y ha participado en distintas actividades culturales de Ciudad Juárez, donde se ha consolidado como una de las agrupaciones representativas de la dependencia.

Entre los instrumentos que forman parte de la preparación musical de sus integrantes se encuentran el violín, la guitarra, la vihuela, el guitarrón y la trompeta, elementos característicos de la música tradicional mexicana.

Alvídrez Olivas señaló que el primer lugar obtenido también representa un reconocimiento al esfuerzo de las familias que acompañan a las y los jóvenes durante su preparación, así como al trabajo de los maestros encargados de su formación.

Este año, el Gobierno Municipal destinó 360 mil pesos para otorgar becas a 180 integrantes de agrupaciones musicales, con apoyos individuales de 2 mil pesos, a fin de incentivar su permanencia y reconocer su compromiso artístico.

El funcionario indicó que el impulso a estos proyectos permite que nuevas generaciones encuentren en la música una alternativa para desarrollar su talento y mantener vigentes expresiones que forman parte de las tradiciones mexicanas.

El Mariachi Oro Juvenil también ha participado en eventos municipales y actividades culturales, entre ellas el Segundo Festival del Mariachi, encuentro que reunió a más de 100 músicos y cantantes.

Con este reconocimiento, la agrupación suma un nuevo logro a su trayectoria y refrenda el talento de las juventudes juarenses que representan a Ciudad Juárez a través de la música mexicana.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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