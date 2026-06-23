Llevarán Cruzada por Juárez a la colonia Gómez Morín este fin de semana

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La jornada de servicios municipales se realizará el sábado y beneficiará a vecinos de varios sectores del suroriente de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal realizará este sábado 27 de junio una nueva edición de la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz, en la colonia Gómez Morín, con el objetivo de acercar servicios y programas a los habitantes de ese sector de la ciudad.

La jornada se llevará a cabo de las 9:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde en el cruce de las calles Adolfo Christlieb Ibarrola y Rafael Preciado Hernández, donde participarán distintas dependencias municipales y organismos de atención ciudadana.

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La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que las actividades previas a la cruzada comenzaron desde el pasado 15 de junio y continuarán hasta el viernes 26, mediante módulos itinerantes instalados en la zona.

Las acciones se desarrollan en el Jardín de Niños Elena Garro, ubicado en Hacienda de las Torres Universidad, donde personal de diversas dependencias brinda orientación, asesorías y atención directa a los habitantes en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

La funcionaria explicó que participan trabajadores de Atención Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, acompañados por otras áreas del Gobierno Municipal que ofrecen servicios específicos durante distintos días de la semana.

Entre las actividades programadas destacan asesorías relacionadas con Desarrollo Económico, trámites de Desarrollo Urbano y reportes de alumbrado público. Además, para este miércoles se contempla la participación de la Dirección de Atención y Bienestar Animal con vacunación para mascotas, así como servicios de Regulación Comercial, asesoría jurídica y programas de apoyo para mujeres.

El jueves se sumará personal de Protección Civil, mientras que el viernes estarán presentes las unidades médicas móviles y el programa de destilichadero de la Dirección de Limpia, con el propósito de atender necesidades de salud y mejorar el entorno urbano.

Mendoza Mendoza señaló que esta estrategia se desarrolla en coordinación con el Gobierno Federal y busca fortalecer la atención integral en comunidades con mayores necesidades.

La cruzada contempla beneficiar a habitantes de las colonias Gómez Morín, El Mezquital, Praderas del Sol, Rincones de Salvárcar, Médanos y Hacienda de las Torres, mediante servicios gratuitos y atención directa de las distintas dependencias participantes.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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