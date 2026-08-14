Llevarán Cruzada de Atención a las Causas a la colonia Francisco I. Madero

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El programa se realizará este sábado en el centro comunitario del sector, con servicios gratuitos de dependencias municipales y federales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, en coordinación con el Gobierno Federal, llevará este sábado 15 de agosto el programa Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz a la colonia Francisco I. Madero.

La jornada se realizará en el Centro Comunitario Francisco I. Madero, ubicado en la calle Juan Balderas, en un horario de 8:00 de la mañana a 1:30 de la tarde.

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La titular de la Coordinación de Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza Mendoza, informó que distintas dependencias instalarán módulos con información y servicios para los habitantes del sector.

“Las dependencias estarán llevando sus servicios de manera gratuita a todos los habitantes del sector”, indicó Mendoza Mendoza.

Entre las áreas participantes se encuentran la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación de Atención Ciudadana, Servicios Públicos, Educación, Ecología y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio.

También acudirán el Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, la Operadora Municipal de Estacionamientos, Centros Comunitarios, Desarrollo Social, Atención Ciudadana del Suroriente, la Dirección de Salud, el Instituto Municipal de las Mujeres, Tesorería, el Instituto Municipal de la Juventud de Juárez, el Sistema de Urbanización Municipal Adicional y la Coordinación General de Seguridad Vial.

De acuerdo con la funcionaria, la cruzada busca acercar trámites, orientación y servicios institucionales a colonias del poniente de la ciudad como Francisco I. Madero, Nuevo México, Aldama, San Felipe del Real, Chihuahua y Torreón.

El programa forma parte de las acciones de atención comunitaria impulsadas bajo el esquema Ciudad Juárez por la Paz, con el propósito de llevar servicios públicos a sectores prioritarios y fortalecer la presencia institucional en las colonias.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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