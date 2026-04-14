Invitan a Expo Eventos para impulsar turismo de reuniones en Ciudad Juárez

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El evento reunirá a más de 25 proveedores locales con servicios para celebraciones y encuentros empresariales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, convocó a la ciudadanía a participar en la Expo Eventos, con el objetivo de fortalecer el turismo de reuniones y la proveeduría local.

La actividad se realizará el próximo 18 de abril, de 16:00 a 20:00 horas, en el Hotel Gamma, donde se concentrarán diversos prestadores de servicios relacionados con la organización de eventos sociales y corporativos.

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De acuerdo con autoridades, la Expo busca generar espacios de vinculación entre proveedores y personas interesadas en planear celebraciones o encuentros empresariales, facilitando el acceso a opciones en un solo lugar.

“Se trata de impulsar el turismo de reuniones y fortalecer la proveeduría local”.

El evento contará con la participación de más de 25 proveedores locales de distintos giros, como catering, fotografía, audio, maquillaje, decoración, bebidas y vestuario, entre otros.

Asimismo, se ofrecerá asesoría personalizada para los asistentes, con alternativas adaptadas a distintos estilos y presupuestos, además de actividades complementarias.

“Las y los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de servicios en un solo espacio”.

Durante la jornada también habrá degustaciones, descuentos, rifas y sorpresas, con el propósito de brindar una experiencia integral a quienes buscan organizar algún evento.

La entrada será gratuita, aunque se recomienda confirmar asistencia previamente para asegurar un lugar, ya que se contempla una alta participación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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