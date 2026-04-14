Abre SDR convocatoria para apoyos con bioinsumos y mejoradores de suelo

Publicidad - LB2 -

El programa ofrece subsidios de hasta 8 mil pesos por productor para fortalecer la productividad agrícola.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) abrió la convocatoria para acceder a apoyos de bioinsumos y mejoradores de suelo, como parte del programa “Cuenta Conmigo en el Campo”, enfocado en fortalecer la producción agrícola.

El esquema contempla subsidios dirigidos a personas productoras, con el objetivo de mejorar la calidad del suelo, incrementar la productividad y reducir el uso de insumos químicos en los cultivos.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la dependencia, los bioinsumos son productos naturales que favorecen el crecimiento de las plantas, mientras que los mejoradores de suelo permiten conservar la humedad y recuperar la fertilidad de la tierra.

“Ayudan a que los cultivos crezcan mejor y a que la tierra se mantenga sana”.

El apoyo se otorgará bajo un límite de una dosis por hectárea, con un máximo de hasta 10 hectáreas por persona, lo que representa un monto de hasta 8 mil pesos por beneficiario.

Las y los interesados deberán consultar los requisitos en el portal oficial de la SDR y presentar su solicitud en las oficinas correspondientes o en presidencias municipales, donde recibirán acompañamiento del personal.

“El periodo de recepción estará abierto hasta el 31 de julio de 2026”.

El horario de atención será de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles, y la asignación de apoyos estará sujeta a disponibilidad presupuestal.

Con esta convocatoria, las autoridades buscan impulsar prácticas agrícolas sostenibles y fortalecer la producción en el campo, mediante herramientas que mejoren las condiciones del suelo y el rendimiento de los cultivos.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.