Ofrece Cultura asesorías para acceder a estímulos Eká y CineChih

Publicidad - LB2 -

Las sesiones buscan orientar a artistas sobre convocatorias con bolsa de hasta 30 millones de pesos para cine.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura impartirá asesorías dirigidas a artistas y creadores interesados en participar en las convocatorias “Eká” y “CineChih”, con el objetivo de facilitar su acceso a estos estímulos.

Durante las sesiones, se brindará información detallada sobre el Estímulo Chihuahuense para el Cine (CineChih), que cuenta con una bolsa de 30 millones de pesos para el desarrollo de proyectos cinematográficos, abarcando desde cortometrajes y largometrajes hasta etapas de producción, postproducción y difusión.

- Publicidad - HP1

Asimismo, se ofrecerá acompañamiento para la integración de proyectos, orientando a las y los participantes sobre los requisitos y categorías disponibles, que incluyen disciplinas como música, teatro, literatura, restauración de patrimonio cultural, cine y formación artística.

“Se presentará la convocatoria del Estímulo Chihuahuense para el Cine ‘CineChih’”.

Las actividades iniciarán el 15 de abril en el Centro Cultural Paso del Norte en Ciudad Juárez, y continuarán el 17 de abril con una sesión virtual a través de la plataforma Zoom.

Posteriormente, el 20 de abril se realizarán en la ciudad de Chihuahua, en Casa Cultural Los Laureles, y el 21 de abril en Cuauhtémoc, en el Centro Cultural San Antonio.

“Se ofrecerán asesorías para integrar los proyectos y cumplir con los requisitos”.

Las autoridades informaron que el cupo es limitado, por lo que las personas interesadas deberán registrarse previamente, además de que se habilitó un número telefónico para brindar mayor información sobre ambas convocatorias.

Con estas acciones, la Secretaría de Cultura busca impulsar la profesionalización y el desarrollo de proyectos artísticos en el estado, facilitando el acceso a apoyos económicos y herramientas de formación.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.