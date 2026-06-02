Lleva Salud Municipal campañas preventivas a centros de rehabilitación de Ciudad Juárez

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Las jornadas beneficiaron a 144 usuarios mediante pruebas médicas, vacunación y acciones de detección oportuna.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal realizó una campaña integral de atención preventiva en diversos centros de rehabilitación social de Ciudad Juárez, con el propósito de fortalecer la detección temprana de enfermedades y acercar servicios médicos a personas que se encuentran en proceso de recuperación.

Las actividades se desarrollaron del 25 al 29 de mayo en los centros de rehabilitación Cipaar II, Dame la Mano, Vino, Trigo y Aceite, Doxa, además de la Unidad Médica Municipal Santiago Troncoso.

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Durante las jornadas fueron beneficiadas 144 personas mediante la realización de mil 275 acciones preventivas y de atención médica, informó la directora de Salud Municipal, Daphne Santana Fernández.

La funcionaria explicó que personal de la Jefatura de Medicina Preventiva llevó a cabo servicios de somatometría, toma de presión arterial, pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos, así como estudios para la detección de enfermedades de transmisión sexual.

Entre los exámenes realizados se incluyeron pruebas de VIH y hepatitis C, además de la aplicación de estudios de antígeno prostático específico (PSA) para hombres mayores de 30 años.

Las brigadas también ofrecieron asesoría nutricional, citologías vaginales y distribución gratuita de preservativos como parte de las acciones de promoción de la salud y prevención de enfermedades.

Asimismo, se aplicaron vacunas contra influenza, sarampión y neumococo, con el objetivo de fortalecer la protección de la población atendida frente a padecimientos prevenibles mediante inmunización.

“Contribuyendo a la protección de la población atendida frente a enfermedades prevenibles”.

La Dirección de Salud Municipal destacó que este tipo de intervenciones permiten acercar servicios médicos a sectores que, por diversas circunstancias, enfrentan mayores dificultades para acceder de manera regular a programas preventivos.

La dependencia reiteró su compromiso de impulsar estrategias de atención comunitaria orientadas a la prevención, el diagnóstico oportuno y la promoción de hábitos saludables, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las y los juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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