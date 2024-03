Lleva J+ etapa de mantenimiento preventivo a Escuela Maclovio Herrera

Publicidad - LB2 -

Una nueva etapa de Seguridad y Trabajos preventivos inició la JMAS en la Escuela Primaria Maclovio Herrera, donde reciben clases 218 niños en diez grupos. Estos trabajos se extenderán a la colonia Santa Rosa, donde se harán labores de limpieza de drenaje, reparación de fugas de agua potable y bacheo.

Ciudad Juárez, Chih .- Al respecto, la profesora Eva Cristina Chavarría Peña, directora de la escuela, agradeció el acercamiento de la JMAS con la comunidad.

“Es la primera vez en nuestra escuela que la ayuda llega solita. Fueron los de la Junta de Agua y Saneamiento quienes se acercaron con nosotros a brindarnos este apoyo y durante toda la mañana hemos tenido diferentes actividades de limpieza, de revisión de las instalaciones, pero creo que lo más importante fueron las pláticas que tuvieron con los niños y las niñas, en las que de una manera alegre y divertida les enseñaron formas de cuidar este recurso tan vital. Por eso, la Maclovio Herrera les da la bienvenida y agradece su presencia”, aseguró la maestra.

- Publicidad - HP1

“Sé que se acercaron a una escuela cercana, la Luz Cid de Orozco. La maestra me platicó que habían ido, pero nunca pensé que habría una vinculación entre las escuelas y ustedes. Pensé que esto se daría si nosotros lo solicitábamos, pero no que fuera a llegar por sí solo. Por eso me sorprendió que fuera iniciativa de ustedes estar en las escuelas”, agregó la directora.

Este plantel, ubicado en la colonia Santa Rosa, fue saqueado durante la pandemia, cuando les robaron hasta el cableado y recién se están concluyendo las reparaciones necesarias para que los niños puedan tener unas instalaciones dignas para recibir clases, por lo que el acercamiento de la JMAS fue bien recibido por directivos, padres de familia y estudiantes.

“Las principales necesidades de la escuela ahorita serían la cuestión de los sanitarios. También los bebederos, que tienen llave manual y generan desperdicio. En cuanto a infraestructura, batallamos con la limpieza perimetral, porque limpiamos y vienen a depositar basura. Nos van a ayudar también con la poda de árboles, especialmente las palmas que tenemos en el estacionamiento y con la pintura de los baños”, detalló la profesora Eva Cristina.

La directora también solicitó apoyo de la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez para pintar los baños, las jardineras y las canchas.

Cristal Gallegos e Itzel Garfio, docentes de la escuela, también agradecieron el acercamiento, sobre todo las pláticas a los niños porque “considero que es muy importante acercarse a los niños desde pequeños para que se hagan muy conscientes y crezcan con más conocimiento sobre cultura del agua. Los niños estaban muy interesados y participaron mucho”, destacaron las maestras.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.