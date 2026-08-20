Lleva IPACULT programa cultural gratuito al Parque Urbano Suroriente

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“Suroriente, Comunidad y Cultura” iniciará este domingo 23 de agosto con el espectáculo “Danzón y Corazón”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez presentó el programa “Suroriente, Comunidad y Cultura”, una serie de actividades artísticas gratuitas que se realizarán durante fines de semana en la concha acústica del Parque Urbano Suroriente.

La encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas, informó que el objetivo es acercar expresiones culturales a distintos sectores de Ciudad Juárez y generar espacios de convivencia para las familias, con énfasis en la participación de personas adultas mayores.

“Desde el IPACULT queremos que la cultura llegue a todos los sectores de nuestra ciudad”, expresó.

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La primera actividad será el espectáculo “Danzón y Corazón”, programado para este domingo 23 de agosto a partir de las 6:00 de la tarde, con la participación del Grupo de Danzón de la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan.

El evento está dirigido principalmente a personas adultas mayores de la zona suroriente y forma parte del programa Brigadas Culturales para las Personas Mayores, mediante el cual se busca promover convivencia comunitaria, participación cultural y bienestar integral a través de la música y el baile.

Olivas señaló que el danzón será presentado como una expresión de identidad y patrimonio cultural, además de una herramienta para fortalecer vínculos comunitarios entre quienes asistan al Parque Urbano Suroriente.

“Con ‘Danzón y Corazón’ buscamos que nuestras personas adultas mayores tengan un espacio para convivir, bailar, disfrutar de la música y fortalecer sus vínculos con la comunidad”, agregó.

El maestro Gerardo Álvarez, integrante del Grupo de Danzón de la Sala de Arte Germán Valdés Tin Tan, destacó la importancia de esta disciplina para las personas mayores, al considerar que el baile permite generar encuentros, convivencia e interacción entre distintas generaciones.

El programa continuará el sábado 29 de agosto con la presentación del grupo Herencia de Juárez, mientras que el domingo 6 de septiembre participarán la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca.

Posteriormente, el sábado 12 de septiembre se presentará la Compañía de Danza Ortiguera; el sábado 19 de septiembre, la Compañía de Danza del CMA “México, Fiesta y Tradición”; y los domingos 20 y 27 de septiembre participará la Compañía de Títeres Huitzilin.

Con este programa, el IPACULT busca descentralizar la oferta cultural y acercar espectáculos de música, danza y teatro a las familias del suroriente de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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