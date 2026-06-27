Llaman morenistas a retomar los principios fundacionales del partido y anuncian denuncias internas

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Integrantes de la Corriente Institucional de Morena pidieron revisar presuntos actos anticipados de campaña y exhortaron a privilegiar el proyecto político sobre intereses personales.

Ciudad Juárez (ADN/Arturo Hernández).– Integrantes de la Corriente Institucional de Morena hicieron un llamado a la militancia y simpatizantes en Ciudad Juárez y Chihuahua a retomar los principios fundacionales del partido, al considerar que algunos actores han privilegiado intereses personales sobre el proyecto político de la Cuarta Transformación.

Durante una conferencia de prensa, los representantes del grupo informaron que solicitarán a la dirigencia estatal de Morena revisar presuntos actos anticipados de campaña por parte de algunos aspirantes a encabezar la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, además de presentar las denuncias correspondientes ante las instancias jurisdiccionales internas del partido.

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Dina Rocío López Amador afirmó que el movimiento busca fortalecer a Morena con base en los principios del humanismo mexicano, sustentados en la austeridad, la soberanía y la justicia social.

“Tenemos que regresar a los orígenes de Morena, al principio de que, por el bien de todos, primero los pobres”.

La militante sostuvo que existen acciones y posturas que se han alejado de las necesidades de la sociedad y señaló que corresponde a la propia militancia vigilar que se respeten los valores que dieron origen al partido.

Por su parte, Luis Barrios expresó preocupación por la presunta promoción personalizada de algunos aspirantes fuera de los tiempos establecidos por la normatividad interna, al señalar que es posible observar publicidad con fines de posicionamiento en distintos puntos de la entidad.

“No podemos permitir que Morena sea utilizado para intereses particulares, porque el interés del partido debe estar por encima del interés de cualquier militante”.

Los integrantes de la Corriente Institucional informaron que ya sostuvieron una reunión con la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, a quien solicitaron revisar la actuación de algunos aspirantes. Asimismo, cuestionaron la falta de vigilancia de las autoridades electorales frente a los presuntos actos anticipados de campaña.

Respecto a las figuras de Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez, señalaron que todos los militantes deben sujetarse a la normatividad interna del partido, sin excepciones, y reiteraron que corresponde a los órganos partidistas analizar y resolver cualquier denuncia que sea presentada.

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