Llama Sheinbaum a evitar crisis humanitaria en Cuba ante medidas arancelarias de EU

Presidenta advierte impacto directo en la población isleña y pide privilegiar el diálogo y el derecho internacional.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a evitar una crisis humanitaria en Cuba, al advertir que la eventual imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a países que suministran petróleo tendría consecuencias directas sobre la población de la isla.

La mandataria subrayó que este tipo de medidas afectaría la vida cotidiana de millones de personas, al incidir en el suministro de energía eléctrica indispensable para hospitales, producción de alimentos y hogares, por lo que insistió en que el tema debe abordarse desde el respeto al derecho internacional y el diálogo diplomático.

En este contexto, informó que instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a entablar comunicación inmediata con el Departamento de Estado de Estados Unidos, con el propósito de conocer los alcances del decreto recientemente publicado por el gobierno estadounidense y evaluar sus posibles efectos.

“Tampoco queremos poner en riesgo a nuestro país en términos de los aranceles, sino buscar vías diplomáticas y distintas maneras de ayudar”, expresó la presidenta.

Sheinbaum Pardo reiteró que México buscará alternativas para mantener la ayuda humanitaria al pueblo cubano, en congruencia con la tradición histórica de solidaridad que ha caracterizado a la política exterior mexicana y el principio de autodeterminación de los pueblos.

Detalló que Estados Unidos mantiene el envío de ayuda humanitaria a Cuba, principalmente alimentos e insumos básicos, y precisó que el petróleo que México suministra a la isla a través de Pemex representa menos del uno por ciento de la producción nacional, por lo que su impacto económico interno es limitado.

La presidenta enfatizó que cualquier restricción al suministro energético repercutiría de manera inmediata en los sectores más vulnerables, por lo que consideró prioritario desactivar escenarios que profundicen la crisis social y humanitaria en la isla mediante el entendimiento entre las naciones involucradas.

