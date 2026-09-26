Llama Limpia a reportar fallas en recolección de basura en Juárez

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Pide a la ciudadanía enviar quejas al WhatsApp oficial 656 301 4945 para dar seguimiento al servicio.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia hizo un llamado a la ciudadanía para reportar fallas o irregularidades en el servicio de recolección de basura mediante el WhatsApp oficial 656 301 4945.

La dependencia informó que este canal permite recibir, canalizar y dar seguimiento a los casos que se presentan en distintas zonas de Ciudad Juárez, con el objetivo de atender de manera más ágil los reportes ciudadanos.

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El titular de Limpia, Gibran Solís Kanahan, señaló que mantener comunicación directa con las y los usuarios es fundamental para detectar oportunamente los sectores donde se registra alguna situación relacionada con el servicio.

“Los invitamos a que todas las quejas que puedan tener nos las hagan llegar directamente al WhatsApp. Es un número telefónico que estamos revisando constantemente y a través del cual recibimos la información necesaria para identificar el lugar donde se presenta alguna falla o falta del servicio”, señaló.

El funcionario explicó que cada reporte es revisado para identificar la zona, colonia y calle donde ocurre la situación, así como la empresa y ruta responsables de la recolección.

La información recibida permite canalizar los casos al personal correspondiente y agilizar la atención, además de mantener un seguimiento sobre el comportamiento del servicio en las diferentes zonas de la ciudad.

Solís Kanahan indicó que los reportes ciudadanos ayudan a la dependencia a conocer de manera directa las condiciones del servicio y atender los casos hasta su resolución.

La Dirección de Limpia invitó a las familias juarenses a utilizar este canal oficial cuando detecten alguna falla relacionada con la recolección de basura, proporcionando una ubicación precisa para facilitar la intervención del personal responsable.

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