Llama Limpia a reportar fallas en recolección de basura en Juárez

Pide a la ciudadanía enviar quejas al WhatsApp oficial 656 301 4945 para dar seguimiento al servicio.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia hizo un llamado a la ciudadanía para reportar fallas o irregularidades en el servicio de recolección de basura mediante el WhatsApp oficial 656 301 4945.
La dependencia informó que este canal permite recibir, canalizar y dar seguimiento a los casos que se presentan en distintas zonas de Ciudad Juárez, con el objetivo de atender de manera más ágil los reportes ciudadanos.
El titular de Limpia, Gibran Solís Kanahan, señaló que mantener comunicación directa con las y los usuarios es fundamental para detectar oportunamente los sectores donde se registra alguna situación relacionada con el servicio.
“Los invitamos a que todas las quejas que puedan tener nos las hagan llegar directamente al WhatsApp. Es un número telefónico que estamos revisando constantemente y a través del cual recibimos la información necesaria para identificar el lugar donde se presenta alguna falla o falta del servicio”, señaló.
El funcionario explicó que cada reporte es revisado para identificar la zona, colonia y calle donde ocurre la situación, así como la empresa y ruta responsables de la recolección.
La información recibida permite canalizar los casos al personal correspondiente y agilizar la atención, además de mantener un seguimiento sobre el comportamiento del servicio en las diferentes zonas de la ciudad.
Solís Kanahan indicó que los reportes ciudadanos ayudan a la dependencia a conocer de manera directa las condiciones del servicio y atender los casos hasta su resolución.
La Dirección de Limpia invitó a las familias juarenses a utilizar este canal oficial cuando detecten alguna falla relacionada con la recolección de basura, proporcionando una ubicación precisa para facilitar la intervención del personal responsable.
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