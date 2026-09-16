Limpia retira residuos tras desfile de Independencia en Ciudad Juárez

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Cuadrillas municipales trabajaron antes, durante y después del recorrido realizado sobre la avenida Insurgentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Cuadrillas de la Dirección de Limpia realizaron un operativo especial para retirar residuos y recuperar las condiciones de limpieza en las calles utilizadas durante el desfile conmemorativo del 16 de Septiembre.

Las labores se concentraron principalmente sobre la avenida Insurgentes, vialidad por la que avanzaron los contingentes que participaron en la conmemoración por el aniversario de la Independencia de México.

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El operativo inició desde temprana hora con trabajos de limpieza y acondicionamiento previos al desarrollo del desfile, con el objetivo de mantener en condiciones adecuadas el recorrido para participantes y asistentes.

Una vez concluida la actividad cívico-militar, el personal municipal regresó a las calles para intensificar la recolección de basura y residuos generados por la concentración de familias.

Las cuadrillas recorrieron distintos puntos de la zona para despejar vialidades, retirar desechos y dejar nuevamente limpio el sector, como parte de las acciones posteriores al evento.

El titular de Limpia, Gibran Solís Kanahan, destacó el trabajo del personal operativo, que mantuvo presencia antes, durante y después de la celebración para atender las áreas de mayor afluencia.

La dependencia señaló que estas acciones forman parte del trabajo permanente para conservar en buenas condiciones los espacios públicos y vialidades de Ciudad Juárez.

El operativo permitió atender de manera oportuna las necesidades de limpieza derivadas de un evento que reunió a cientos de familias juarenses en torno a la conmemoración patria.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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