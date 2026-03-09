Limpia Obras Públicas dique en la colonia El Vergel como parte de “Juárez Amanece Limpio”

Publicidad - LB2 -

Trabajos incluyen retiro de tiliches, limpieza del área y bacheo en calles cercanas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas inició labores de limpieza en un dique ubicado en la colonia El Vergel, como parte de las jornadas del programa “Juárez Amanece Limpio”.

Los trabajos se realizan en el espacio localizado entre las calles Del Acero y Del Avid, donde cuadrillas municipales intervienen el área para retirar desechos acumulados.

El titular de la dependencia, Daniel González García, informó que debido al tamaño del sitio ya se cuenta con maquinaria pesada y personal operativo, quienes trabajan principalmente en el retiro de tiliches y residuos voluminosos detectados en el lugar.

Las labores también incluyen acciones complementarias de bacheo en el perímetro, con el objetivo de mejorar las condiciones de las vialidades cercanas al dique y ofrecer un beneficio integral a los vecinos del sector.

El funcionario adelantó que el próximo sábado personal de la dependencia se integrará nuevamente a las jornadas de limpieza, enfocándose en el retiro de basura, hierba y otros desechos acumulados en los taludes y banquetas perimetrales del dique.

Las autoridades municipales exhortaron a los habitantes del sector a mantener el área libre de basura y a tener paciencia mientras se desarrollan los trabajos de rehabilitación del espacio público.

