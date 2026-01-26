Lanza Gobierno Municipal campaña preventiva contra fraude telefónico en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La estrategia busca reducir víctimas de estafas y fortalecer la denuncia ante la Policía Cibernética de la SSPM.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal 2024-2027, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), puso en marcha la campaña preventiva “No te dejes estafar”, con el objetivo de alertar a la ciudadanía sobre el fraude telefónico y fomentar la denuncia oportuna de este delito.

La administración municipal informó que la campaña está dirigida tanto a las familias juarenses como a entes públicos y privados, ante el incremento de intentos de fraude realizados mediante llamadas telefónicas, en las que se busca obtener información personal o generar pagos indebidos.

Como parte de la estrategia, la Policía Cibernética de la SSPM ofrece atención especializada y acompañamiento a las personas que identifiquen o hayan sido víctimas de este tipo de engaños, poniendo a disposición el número telefónico 656-582-7399 para reportes y orientación.

La corporación señaló que cuenta con una base de datos de números utilizados para llamadas fraudulentas, y que aproximadamente el 90 por ciento de estos registros provienen del interior del país, lo que ha permitido fortalecer las labores de prevención y seguimiento.

Entre las recomendaciones emitidas por la autoridad municipal se encuentra no proporcionar información personal o financiera, colgar de inmediato ante llamadas sospechosas y verificar que los familiares se encuentren a salvo antes de actuar ante cualquier amenaza o solicitud urgente.

La SSPM recordó que la atención de la Policía Cibernética se brinda las 24 horas del día, tanto vía telefónica como a través de la aplicación de WhatsApp, como parte del esfuerzo permanente para reducir el impacto del fraude telefónico en la comunidad juarense.

