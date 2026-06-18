Concluye Municipio rehabilitación del parque Familias Felices en el Kilómetro 20

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La obra realizada con recursos del Presupuesto Participativo 2025 incluyó juegos infantiles, andadores y áreas para la convivencia familiar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Obras Públicas concluyó los trabajos de rehabilitación del parque Familias Felices, ubicado en la colonia Kilómetro 20, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura recreativa y los espacios públicos en distintos sectores de la ciudad.

El parque se localiza entre las calles Manuel N. López y Leobardo Bernal, en una zona contigua al Centro Comunitario del Kilómetro 20, lo que permitirá ampliar las opciones de recreación y convivencia para los habitantes del sector.

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De acuerdo con el titular de Obras Públicas, Daniel González García, la intervención representó una inversión de 3 millones 162 mil 076 pesos, provenientes del Presupuesto Participativo 2025.

Los trabajos incluyeron la construcción de andadores de concreto para caminata, instalación de mesas de picnic y colocación de nuevos juegos infantiles, además de la rehabilitación de equipamiento ya existente.

La obra también contempló la instalación de canastas deportivas y aparatos de calistenia para fomentar la actividad física y ofrecer espacios adecuados para el ejercicio de niñas, niños, jóvenes y adultos.

“Este proyecto corresponde al Presupuesto Participativo 2025”.

El funcionario destacó que la ubicación estratégica del parque permitirá que sea aprovechado tanto por los vecinos de la colonia como por las personas que diariamente acuden al Centro Comunitario para participar en actividades educativas, deportivas y sociales.

La rehabilitación forma parte de los proyectos impulsados mediante el mecanismo de participación ciudadana, a través del cual los habitantes proponen y eligen obras para mejorar la infraestructura urbana en sus comunidades.

Con la conclusión de los trabajos, el Gobierno Municipal busca fortalecer los espacios de convivencia familiar y ofrecer áreas públicas más seguras y funcionales para los residentes del sector poniente de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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