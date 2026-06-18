Invitan a familias juarenses a disfrutar del Extravaganza Rodeo Show 2026

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El espectáculo reunirá a jinetes profesionales, música en vivo y actividades familiares este 20 de junio en el Lienzo Charro Adolfo López Mateos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Económico y la empresa promotora All Events invitaron a la ciudadanía a asistir a la segunda edición del Extravaganza Rodeo Show 2026, evento que se realizará el próximo 20 de junio en el Lienzo Charro “Adolfo López Mateos”.

Durante la presentación oficial, la directora de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, destacó que se trata de una actividad diseñada para toda la familia, que combinará competencias de rodeo profesional, música en vivo y diversas dinámicas de entretenimiento.

“Esperamos verlos a todos y a todas con sus familias. Es un espectáculo pensado para que la ciudadanía disfrute de una noche llena de emoción, tradición y convivencia”.

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El fundador del espectáculo, José Manuel Santiesteban Gallegos, informó que el evento cuenta con una trayectoria de 32 años y regresa a Ciudad Juárez con una producción que incluye pantallas gigantes, audio profesional, iluminación, circuito cerrado, pirotecnia y presentaciones musicales.

Las puertas del recinto abrirán a las 6:00 de la tarde y el programa comenzará a las 7:00 de la noche con la participación de un grupo local. El espectáculo principal iniciará a las 8:00 de la noche y concluirá con la presentación musical de Patrulla 81 de José Ángel Medina.

El evento contará con la participación de 20 jinetes profesionales provenientes de distintos estados del país, entre ellos Chihuahua, Jalisco, Zacatecas, Durango y Coahuila, además de 10 competidoras especializadas en la disciplina de carrera de barriles.

Los organizadores señalaron que la realización del rodeo también genera beneficios económicos para la ciudad mediante la llegada de visitantes, ocupación hotelera y consumo en comercios y restaurantes locales.

La competidora profesional Dulce María Santiesteban Salas destacó que la exhibición incluirá la participación de mujeres con experiencia en competencias nacionales e internacionales, mientras que representantes locales invitaron a respaldar a los atletas juarenses.

Los boletos ya se encuentran disponibles a través de plataformas digitales, puntos de venta autorizados y en taquilla el día del evento, informaron los organizadores, quienes agradecieron el apoyo brindado por las autoridades municipales para la realización del espectáculo.

Con esta segunda edición, el Extravaganza Rodeo Show busca consolidarse como uno de los principales eventos ecuestres y de entretenimiento familiar en la región fronteriza.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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