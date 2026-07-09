JMAS deberá garantizar suministro mínimo de agua en Los Kilómetros por orden de la Suprema Corte

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La resolución ordena acciones inmediatas, de mediano y largo plazo para asegurar el acceso al agua potable en esa zona prioritaria de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez (ADN/David Gamboa) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que deberá implementar una serie de acciones para garantizar el acceso al agua potable en la colonia Los Kilómetros, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concediera un amparo promovido por habitantes de ese sector.

“Con fecha 7 de julio fuimos notificados de la resolución emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

De acuerdo con la explicación ofrecida por la directora jurídica de la JMAS, Rosa Matus, el caso se originó en mayo de 2025, cuando cinco habitantes de la colonia Los Kilómetros promovieron un juicio de amparo al argumentar que existía una omisión de las autoridades para garantizar un servicio de agua potable suficiente, saludable, accesible y asequible para uso personal y doméstico.

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En una primera instancia, un juez de distrito sobreseyó el juicio al considerar que los promoventes no acreditaron su interés jurídico, ya que no comprobaron su residencia en esa colonia. Sin embargo, los inconformes interpusieron un recurso de revisión en agosto de 2025 y, posteriormente, la Suprema Corte decidió atraer el asunto en noviembre del mismo año.

“La Corte concedió el amparo y ordenó que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, en coordinación con la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado, implemente medidas a corto, mediano y largo plazo.”

La resolución establece un plan escalonado para atender el suministro de agua en la zona. En el corto plazo, la JMAS deberá garantizar un mínimo vital de 50 litros diarios de agua potable por persona. Como medida de mediano plazo, deberá instalar infraestructura intermedia mediante depósitos de almacenamiento masivo y, en el largo plazo, desarrollar obras para la captación, almacenamiento y distribución del recurso.

Asimismo, la Suprema Corte determinó que la colonia Los Kilómetros constituye una zona de atención prioritaria, por lo que ordenó que la Secretaría de Hacienda garantice la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios para ejecutar las acciones previstas en la sentencia.