febrero 14, 2026 | 13:10
InicioEstadoJuárez / El Paso

IPACULT alerta sobre falso evento en el Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Instituto desmiente espectáculo infantil “La Granja de Zenón” anunciado para el 1 de marzo

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) informó que es falsa la difusión de un supuesto evento titulado “La Granja de Zenón”, anunciado para el domingo 1 de marzo a las 16:00 horas en el Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard.

El instituto precisó que no existe ninguna fecha apartada ni solicitud de uso del recinto para dicho espectáculo, por lo que el evento no está autorizado ni programado dentro de la agenda oficial del espacio cultural, que está bajo la administración del IPACULT.

Ante esto, la dependencia exhorta a la ciudadanía a no adquirir boletos ni proporcionar datos personales a través de plataformas digitales o enlaces relacionados con este supuesto evento, pues se trata de información apócrifa que podría derivar en afectaciones económicas para quienes caigan en la estafa.

El aviso se emite tras antecedentes en los que, a nivel nacional, se han reportado casos de personas estafadas en Monterrey, Nuevo León, por un espectáculo infantil con el mismo nombre, supuestamente programado en un inmueble que no estaba en condiciones operativas.

El IPACULT reiteró que toda la programación cultural oficial se difunde únicamente a través de sus canales institucionales y medios de comunicación aliados, por lo que recomendó verificar siempre la información antes de realizar cualquier compra.

Finalmente, el instituto invitó a la población a reportar anuncios falsos y mantenerse informada mediante las vías oficiales como medida de prevención ante posibles fraudes.

