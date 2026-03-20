Invitan autoridades a familias a visitar la Escuelita Vial en Ciudad Juárez

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El espacio ofrece actividades gratuitas para fomentar la cultura vial en niñas, niños y adultos.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial invitó a las familias juarenses a visitar el parque de la Escuelita Vial, un espacio diseñado para promover la educación en tránsito de manera lúdica e interactiva.

El recinto se ubica sobre la avenida Heroico Colegio Militar, casi en el cruce con la calle Universidad, y cuenta con acceso gratuito en un horario de lunes a domingo de 8:00 a 14:00 horas.

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En el lugar, niñas y niños pueden recorrer un circuito conformado por pequeñas calles y avenidas, donde se reproducen señalamientos y condiciones similares a las de una zona urbana, con el objetivo de enseñar las normas básicas de tránsito.

Las instalaciones también permiten que visitantes circulen en bicicletas o patines, reforzando el aprendizaje práctico sobre el respeto a las reglas viales y la convivencia en la vía pública.

Además, el espacio cuenta con una sala de exhibición del Agente Vial, donde se muestra la evolución de la corporación a través de sus vehículos, uniformes e historia institucional.

Para escuelas interesadas en acudir, las autoridades informaron que es posible agendar visitas mediante contacto telefónico o directamente en las oficinas de Educación Vial, en horario de lunes a viernes.

La dependencia reiteró que estas acciones forman parte de su estrategia para fortalecer la cultura vial, reducir incidentes y fomentar la responsabilidad ciudadana en el uso de las vialidades.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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