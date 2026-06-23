Invitan al XI Pase de Mensaje para la Mujer de Alcohólicos Anónimos

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El encuentro busca acercar información y apoyo a mujeres que enfrentan problemas relacionados con el consumo de alcohol.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Alcohólicos Anónimos (AA) realizará el próximo 27 de junio el XI Pase de Mensaje para la Mujer denominado “Historias distintas y una misma esperanza”, con el propósito de generar conciencia sobre el alcoholismo femenino y promover espacios de apoyo para quienes enfrentan esta enfermedad.

La actividad se llevará a cabo de las 11:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde en el Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard y será de acceso gratuito para toda la comunidad.

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Durante una conferencia de prensa, la psicoterapeuta clínica y colaboradora de AA, Arely Buitrón, destacó la importancia de acercar este mensaje a las mujeres, debido a que históricamente la mayoría de quienes buscan ayuda en los grupos de recuperación son hombres.

“Sabemos que la enfermedad del alcoholismo no es exclusiva de este género”, señaló.

La especialista explicó que diversos estigmas sociales dificultan que muchas mujeres reconozcan o hablen abiertamente sobre problemas relacionados con el consumo de alcohol, a pesar de las afectaciones que esta condición puede generar en distintos ámbitos de la vida.

Buitrón señaló que el alcohol suele estar presente en celebraciones, momentos de tristeza y otros contextos sociales, lo que puede dificultar la identificación temprana de una dependencia.

Asimismo, indicó que es importante buscar apoyo cuando el consumo afecta la salud, el desempeño laboral, la economía, las relaciones personales o la dinámica familiar.

“Historias distintas y una misma esperanza tiene el objetivo de llegar a la mujer, que ella también sepa que AA es un lugar seguro y si tienen dificultades con la enfermedad de alcoholismo, se acerquen”, expresó.

Alcohólicos Anónimos cumplió 91 años de existencia el pasado 10 de junio y actualmente mantiene presencia en diversos municipios del norte de Chihuahua, entre ellos Ciudad Juárez, Ahumada, Guadalupe, Praxedis, Janos, Buenaventura y Nuevo Casas Grandes.

De acuerdo con los organizadores, en la región norte de la entidad participan actualmente alrededor de 610 personas en grupos de recuperación, de las cuales poco más de 100 son mujeres.

La invitación está abierta a mujeres interesadas en conocer más sobre el programa de recuperación, así como a familiares y personas que deseen informarse sobre el impacto del alcoholismo y las alternativas de apoyo disponibles.

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