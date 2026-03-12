Invitan al evento juvenil “Líderes por el Cambio” en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La jornada reunirá conferencias, reconocimientos y actividades dirigidas a estudiantes de preparatoria y universidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La organización juvenil Líderes del Cambio anunció la realización del evento “Líderes por el Cambio”, que se llevará a cabo el sábado 14 de marzo de 12:00 del mediodía a 4:00 de la tarde en el Gimnasio del Instituto Tecnológico de Monterrey.

El director de la organización, Carlos Adrián Villarreal Corral, explicó que el evento tiene como objetivo reconocer e inspirar a las juventudes de Ciudad Juárez, mediante un espacio de diálogo y aprendizaje enfocado en liderazgo social.

- Publicidad - HP1

El formato de la jornada será similar al de pláticas tipo TED, con ponencias y conferencias impartidas por invitados especiales, además de la entrega de reconocimientos a jóvenes destacados de la ciudad.

“Vamos a reconocer a un total de cinco jóvenes y un proyecto juvenil”.

Entre los galardonados se encuentra Gabriel Moreno, estudiante y voluntario de la Cruz Roja Mexicana que ha impulsado diversos proyectos de intervención social, así como Carlos Acosta, joven emprendedor con una trayectoria considerada inspiradora por los organizadores.

También serán reconocidos Johana Vizcarra, dirigente de una organización juvenil enfocada en la agenda pública; Pablo Medina, por su resiliencia y determinación personal; y un proyecto de jóvenes líderes impulsado por la empresa Foxconn, planta Óscar Flores.

El programa incluirá dos conferencias magistrales, una impartida por César Durán, fundador de Exhibit y de Jefes de Fútbol, y otra por Daniel Carrión, creador de contenido enfocado en educación con presencia en América Latina.

Por su parte, la directora general del Instituto Tecnológico de Monterrey campus Ciudad Juárez, Judith Soto, destacó que la institución participa como sede del evento al considerar que el liderazgo social forma parte de la formación de las y los estudiantes.

La actividad estará abierta de manera gratuita a estudiantes de preparatoria y universidad, quienes además podrán participar en dinámicas de convivencia y actividades complementarias durante la jornada.

Los organizadores señalaron que el objetivo es impulsar el liderazgo juvenil y reconocer iniciativas que generan impacto positivo en la comunidad, demostrando que las juventudes pueden organizarse y contribuir al desarrollo de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.