Invitan a participar en el Primer Torneo Municipal de Ajedrez 2026 en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El evento se realizará el 14 de marzo en la Biblioteca Pública Municipal Bonanza Biné y la inscripción será gratuita.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Educación del Municipio convocó a la ciudadanía a participar en el Primer Torneo Municipal de Ajedrez 2026, que se llevará a cabo el próximo 14 de marzo a las 10:00 horas en la Biblioteca Pública Municipal Bonanza Biné, ubicada en el fraccionamiento Paseo del Real.

El titular de la dependencia, Guillermo Alvídrez Olivas, informó que el evento forma parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, además de que busca promover la participación de niñas, niños, jóvenes y adultos en una disciplina que fortalece habilidades como la estrategia y la concentración.

- Publicidad - HP1

El funcionario explicó que el torneo contará con diversas categorías para facilitar la participación de distintos grupos de edad y fomentar la convivencia entre la comunidad.

En la categoría para adultos se contemplan primera fuerza, segunda fuerza y tercera fuerza para personas de 50 años o más, además de una categoría femenil libre en la que podrán participar mujeres de cualquier edad.

Para adolescentes se establecieron categorías de 16 a 17 años, 14 a 15 años y 12 a 13 años, mientras que en la categoría infantil podrán competir participantes de 10 a 11 años, de ocho a nueve años y de siete años o menores.

Alvídrez Olivas destacó que la inscripción es completamente gratuita y señaló que el objetivo principal es impulsar el ajedrez como una herramienta educativa, de convivencia y de desarrollo intelectual, además de acercar a la población a las bibliotecas públicas municipales.

Las personas interesadas pueden registrarse previamente a través de un formulario en línea habilitado por la Dirección de Educación.

El funcionario agregó que el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, impulsa de manera constante actividades culturales y educativas, entre ellas torneos de ajedrez que se organizan durante el año para promover la participación ciudadana y el fortalecimiento de habilidades cognitivas entre la población juarense.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.