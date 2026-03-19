Invitan a denunciar tiraderos clandestinos con “Cochino de la Semana” en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Plataforma ha permitido sancionar infractores con multas de hasta 11 mil pesos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Limpia exhortó a la ciudadanía a utilizar la plataforma “El Cochino de la Semana” para denunciar de manera anónima a personas que tiran basura en la vía pública, con el objetivo de combatir los tiraderos clandestinos.

El titular de la dependencia, Gibran Solís Kanahan, informó que en lo que va del año se han recibido 45 denuncias, de las cuales 22 han derivado en sanciones, con multas que pueden alcanzar hasta los 11 mil pesos, conforme al reglamento vigente.

- Publicidad - HP1

El funcionario explicó que, aunque es común que ciudadanos difundan evidencias en redes sociales, es necesario que estas sean enviadas directamente a los canales oficiales para iniciar un procedimiento formal.

“Necesitamos la denuncia ciudadana para poder actuar conforme al reglamento”

Las denuncias pueden realizarse mediante páginas oficiales o vía WhatsApp, especialmente cuando se cuenta con evidencia como fotografías, videos o placas de vehículos, elementos clave para identificar a los responsables.

Además, el Gobierno Municipal mantiene programas alternativos para la correcta disposición de residuos, como Punto Limpio, Destilichadero y Mega Destilichadero, que permiten a la población desechar basura de forma gratuita.

De acuerdo con la dependencia, durante 2025 se recolectaron 3 mil 200 toneladas de tiliches, mientras que en 2026 la cifra asciende a mil 360 toneladas, con atención en 176 colonias.

También se informó que este año se han aplicado más de 100 multas por violaciones al reglamento de aseo urbano, y en caso de incumplimiento en el pago, los casos son turnados a Tesorería Municipal para su cobranza.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar prácticas indebidas y hacer uso de los servicios disponibles, con el fin de mantener limpia la ciudad y prevenir afectaciones ambientales y sanitarias.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.