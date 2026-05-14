Invitan a celebrar la “Fiesta Cubana” en Centro Comunitario Fovissste Chamizal

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Evento cultural incluirá música latina, comida tradicional y actividades recreativas para las familias juarenses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Centros Comunitarios invitó a la ciudadanía a participar en la “Fiesta Cubana”, actividad organizada para conmemorar el primer aniversario del proyecto “Qué Bolá Salser@s” y promover la convivencia comunitaria mediante actividades culturales y recreativas.

El evento se realizará el próximo sábado 16 de mayo en el Centro Comunitario Fovissste Chamizal, en un horario de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche, con acceso gratuito para toda la comunidad.

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Durante la jornada, las y los asistentes podrán disfrutar de música en vivo con ritmos latinos y timba, además de actividades recreativas como partidas de dominó y venta de comida tradicional cubana.

El director general de Centros Comunitarios, Luis Fernando Rodríguez Giner, destacó la importancia de impulsar espacios que fortalezcan la integración social y promuevan la diversidad cultural en Ciudad Juárez.

“En Centros Comunitarios seguimos trabajando para ofrecer espacios donde las familias puedan convivir, aprender y disfrutar de actividades culturales y recreativas”.

El funcionario señaló que este tipo de eventos contribuyen a fortalecer el tejido social y generar ambientes de convivencia sana para las familias fronterizas.

La dependencia municipal informó que las personas asistentes podrán llevar su propio consumo, aunque estará prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas al evento.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a consultar la página de Facebook “@que.bola.salseros.de.juarez” para obtener más información sobre las actividades relacionadas con el proyecto cultural.

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