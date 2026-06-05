Invitan a celebrar el 11 aniversario de Bravos con el Bravo Fest en la avenida Juárez

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El festival gratuito incluirá música en vivo, actividades familiares y convivencia con jugadores del FC Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal y el FC Juárez invitaron a la ciudadanía a participar en el Bravo Fest, evento conmemorativo por el 11 aniversario del club fronterizo que se realizará este sábado 6 de junio sobre la avenida Juárez, en el Centro Histórico de la ciudad.

La coordinadora del Centro Fundacional, Daniela González Lara, informó que el festival forma parte de los esfuerzos impulsados por la administración municipal para fortalecer la convivencia familiar y promover la actividad económica y cultural en el primer cuadro de la ciudad.

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Las actividades iniciarán a las 5:00 de la tarde y serán de acceso gratuito para toda la comunidad, con una programación orientada a personas de todas las edades.

El escenario principal estará ubicado sobre la avenida Juárez y contará con la participación de agrupaciones musicales locales y nacionales, entre ellas La Tremenda Korte, Los Frontera de Juárez, Sonora Frenesí, La Surf Mafia de López C y Estilo 656.

“Este tipo de eventos permiten que las familias vuelvan a apropiarse de los espacios públicos y contribuyen a promover el corazón histórico de la ciudad como un punto de encuentro para actividades culturales y recreativas”.

La funcionaria destacó que el festival también incluirá activaciones infantiles, dinámicas recreativas y espacios de convivencia para aficionados al futbol, con el objetivo de ofrecer una jornada de entretenimiento para toda la familia.

Por su parte, la coordinadora de Mercadotecnia del FC Juárez, Ivette Mancinas, señaló que existe entusiasmo entre la organización y la afición por celebrar los 11 años de historia de la institución deportiva y compartir el festejo con la comunidad juarense.

Recordó que el pasado 29 de mayo se cumplieron once años desde que un grupo de empresarios fronterizos impulsó el regreso del futbol profesional a Ciudad Juárez, proyecto que dio origen al actual FC Juárez.

Como parte de la celebración, jugadores del primer equipo convivirán con los asistentes mediante sesiones fotográficas y actividades especiales, permitiendo a los aficionados interactuar directamente con los integrantes del club.

El Gobierno Municipal destacó que el evento forma parte de las acciones para revitalizar el Centro Histórico y consolidarlo como un espacio para el desarrollo de actividades culturales, deportivas y recreativas abiertas a toda la comunidad.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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