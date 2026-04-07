Invitan a Caravana por el Autismo para promover inclusión en Ciudad Juárez

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Evento se realizará el 12 de abril con recorrido y actividades familiares gratuitas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Fundación Centro de Atención Psicológica Autismo y Aprendizaje (CAPAA) anunció la realización de la sexta edición de la caravana “Hasta el infinito y más allá”, con el objetivo de fomentar la inclusión y la empatía hacia personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La actividad se llevará a cabo el próximo domingo 12 de abril, con punto de reunión a las 9:30 de la mañana en Plaza Sendero y arranque a las 10:00 horas, recorriendo vialidades como el bulevar Manuel Gómez Morín y Paseo Triunfo de la República, hasta concluir en el Museo de Arte de Ciudad Juárez, en la Zona Pronaf.

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Durante el evento participarán más de 25 centros y organizaciones, así como familias e instituciones educativas, en una jornada enfocada en visibilizar la importancia de construir entornos inclusivos y respetuosos.

La directora de CAPAA, Julieta Ramírez González, invitó a la comunidad a sumarse a esta iniciativa que busca generar mayor conciencia social sobre el autismo.

Al finalizar el recorrido, se instalarán alrededor de 30 stands con actividades lúdicas gratuitas, además de dinámicas dirigidas principalmente a niñas y niños.

El evento también busca derribar estigmas y promover la aceptación, utilizando el símbolo del infinito como representación del amor y la perseverancia de las familias.

Como parte del cierre, se presentará la galería fotográfica “Memorias de un TEAmo”, integrada por más de 80 imágenes que retratan la vida cotidiana de personas con autismo y sus familias.

Los organizadores invitaron a los asistentes a portar distintivos con el símbolo del infinito y decorar sus vehículos para fortalecer el mensaje de concientización.

La caravana es gratuita y abierta al público, como parte de las acciones para impulsar la inclusión social en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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