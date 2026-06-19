Invita Tesorería a aprovechar jornada móvil en la colonia Juanita Luna

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El programa acercará servicios de pago, convenios y descuentos a contribuyentes del surponiente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Tesorería Municipal realizará este sábado una jornada de atención a través del programa Tesorería Móvil en la colonia Juanita Luna, con el propósito de acercar servicios y facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales a los habitantes del sector.

La actividad se llevará a cabo de las 9:00 de la mañana a la 1:00 de la tarde en el Centro Comunitario Ampliación Fronteriza, ubicado en el cruce de las calles Francisco Escárcega Cisneros y Guillermo Ortiz Collazo.

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Durante la jornada, los contribuyentes podrán realizar pagos del impuesto predial, establecer convenios para adeudos pendientes y acceder a descuentos en recargos por rezago, así como obtener beneficios relacionados con multas de vialidad.

La directora de Ingresos del Municipio, Blanca Dolores Romero Aguilar, informó que personal especializado estará disponible para orientar a los ciudadanos y atender dudas sobre los distintos servicios ofrecidos por la dependencia.

“Este esquema itinerante ha permitido acercar la atención gubernamental a distintos puntos de la ciudad, facilitando que las familias realicen sus trámites de manera rápida y cercana a sus hogares”.

La funcionaria destacó que el programa busca facilitar la regularización de contribuciones municipales mediante opciones accesibles para quienes mantienen adeudos.

Uno de los principales beneficios de la Tesorería Móvil es evitar que los ciudadanos tengan que trasladarse a oficinas centrales, reduciendo tiempos de espera y acercando los servicios a las colonias.

Además de los pagos y convenios, los asistentes podrán recibir información sobre programas de descuentos vigentes y alternativas para ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales.

La Tesorería Municipal invitó a las familias del sector y de colonias cercanas a aprovechar esta jornada de atención, diseñada para brindar servicios más ágiles y cercanos a la comunidad.

El programa Tesorería Móvil forma parte de las estrategias municipales para descentralizar la atención al público y facilitar la realización de trámites en distintos puntos de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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