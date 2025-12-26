Invita Seguridad Vial a visitar la Escuelita Vial durante la temporada vacacional

Publicidad - LB2 -

El espacio ofrece actividades gratuitas para fomentar la cultura vial y la convivencia familiar.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Con motivo del periodo vacacional, la Coordinación General de Seguridad Vial invitó a la ciudadanía a visitar la Escuelita Vial, un espacio educativo y recreativo ubicado sobre la avenida Heroico Colegio Militar, casi esquina con Universidad, donde niñas, niños y adultos refuerzan el aprendizaje sobre seguridad vial.

Durante los últimos días, el área recibió la visita de 11 menores y 11 adultos, integrantes de diversas familias juarenses, quienes participaron en actividades prácticas y dinámicas enfocadas en el conocimiento de las normas de tránsito vigentes en la ciudad.

El programa permite que las y los asistentes aprendan de manera didáctica sobre el uso correcto de la vía pública, el respeto a los señalamientos y la importancia de una conducción responsable, promoviendo desde edades tempranas una cultura vial preventiva.

La corporación informó que la Escuelita Vial permanece abierta de manera gratuita, en un horario de 08:00 a 15:00 horas, de lunes a domingo, con el objetivo de impulsar la convivencia familiar y el aprendizaje durante las vacaciones.

Seguridad Vial reiteró que estas acciones forman parte de su estrategia permanente para disminuir incidentes viales y generar mayor conciencia y responsabilidad entre peatones, ciclistas y conductores que transitan por las vialidades de Ciudad Juárez.

