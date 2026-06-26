Invita Seguridad Vial a participar en curso básico de manejo

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La capacitación gratuita se imparte los fines de semana en la Escuela Vial para promover una conducción segura y responsable.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial invitó a la ciudadanía a participar en los cursos básicos de manejo que se imparten los fines de semana, con el objetivo de fortalecer la cultura vial y promover una conducción responsable.

Las sesiones teóricas se realizan los sábados y domingos de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en las instalaciones de la Escuela Vial, ubicadas sobre la avenida Heroico Colegio Militar, casi esquina con la calle Universidad.

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Para asistir, las personas interesadas deberán presentarse 15 minutos antes del inicio del curso y entregar una copia de una identificación oficial vigente con fotografía.

Durante la capacitación, personal del área de Educación Vial aborda temas relacionados con la prevención de accidentes, las principales causas que los originan, el Reglamento de Vialidad y Tránsito para el Municipio de Juárez y la responsabilidad compartida de quienes utilizan la vía pública.

“La corporación trabaja por una mejor cultura vial”, informó la Coordinación General de Seguridad Vial.

La dependencia señaló que estas actividades forman parte de las estrategias permanentes para fomentar el respeto a las normas de tránsito, reducir los incidentes viales y generar mayor conciencia entre automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones.

Con estas acciones, Seguridad Vial busca fortalecer los conocimientos de quienes conducen un vehículo y contribuir a una movilidad más segura para la población juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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