Invita Seguridad Vial a motociclistas a participar en cursos gratuitos de conducción

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La capacitación se impartirá todos los jueves y domingos como parte de la campaña “Rodar con casco es rodar con vida”.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial convocó a las y los motociclistas de Ciudad Juárez a participar en el Curso de Manejo para Motociclistas en General, una capacitación gratuita que busca fortalecer la conducción responsable y prevenir accidentes.

El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa encabezada por autoridades de Seguridad Vial y regidores integrantes de las comisiones de Movilidad y Seguridad Pública, quienes informaron que los cursos se impartirán todos los jueves y domingos, de las 9:00 de la mañana a las 2:00 de la tarde, en las instalaciones de la Escuelita Vial, ubicadas sobre la avenida Heroico Colegio Militar, casi esquina con Universidad.

“El curso contempla dos horas de teoría y tres horas de práctica, mismas que serán de gran aprovechamiento para quienes utilizan este tipo de vehículos para desplazarse por las calles de la ciudad”, informó la coordinadora jurídica de Seguridad Vial, Leslie Terry.

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Las personas interesadas deberán agendar previamente su participación al teléfono 656 737 0334 o acudir directamente a la Escuelita Vial. Además, deberán presentar una copia de una identificación oficial con fotografía y asistir con su propia motocicleta.

La capacitación abordará temas como manejo defensivo, conceptos básicos de conducción, marco legal, obligaciones del motociclista, factores de riesgo, actitud al conducir, partes de la motocicleta y señalización vial, con el propósito de fortalecer la cultura de la seguridad entre quienes utilizan este medio de transporte.

“En el marco de esta campaña de concientización, se distribuirán más de 600 cascos de seguridad entre motociclistas que, luego de una valoración, acrediten requerir este equipo de protección.”

Los cascos fueron donados por 62 motoclubes de Ciudad Juárez como parte de la campaña “Rodar con casco es rodar con vida”, impulsada para promover el uso de equipo de protección certificado y reducir las lesiones derivadas de accidentes de tránsito.

La Coordinación General de Seguridad Vial reiteró el llamado a la comunidad motociclista para aprovechar esta capacitación gratuita, al destacar que la preparación, el respeto al reglamento y el uso del casco son medidas fundamentales para salvar vidas y reducir los incidentes viales.

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