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Fortalecen Resiliencia y DIF acciones para la niñez con materiales pedagógicos

La Coordinación de Resiliencia entregó al DIF Municipal herramientas educativas para promover el aprendizaje y la participación de niñas, niños y adolescentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Resiliencia entregó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal materiales pedagógicos que serán utilizados en actividades dirigidas a niñas, niños y adolescentes, como parte de las acciones para fortalecer su aprendizaje y desarrollo integral.

Durante una reunión de trabajo, la coordinadora de Resiliencia, Yesenia Arleth Hidalgo, entregó a la presidenta del DIF Municipal, Rubí Enríquez, el cuento “NO” y el juego pedagógico “Andemos por Juárez”, herramientas diseñadas para fomentar habilidades para la vida y la participación infantil.

“Durante el encuentro se acordó incorporar ambos materiales en las acciones que desarrolla el DIF Municipal, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje mediante actividades lúdicas.”

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Las autoridades informaron que estos materiales serán incorporados a los programas comunitarios del DIF, con la finalidad de promover el aprendizaje a través de dinámicas recreativas que impulsen la reflexión, el conocimiento del entorno y la participación de la niñez y la adolescencia.

El cuento “NO” y el juego “Andemos por Juárez” forman parte de una estrategia orientada a desarrollar habilidades para la vida y fortalecer la capacidad de las nuevas generaciones para enfrentar los retos de su comunidad.

“El trabajo coordinado entre dependencias municipales permite ampliar el alcance de este tipo de herramientas y generar mayores beneficios para la población infantil y adolescente”, destacó la coordinadora de Resiliencia, Yesenia Arleth Hidalgo.

El Gobierno Municipal señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para promover el bienestar de las familias juarenses mediante programas enfocados en la formación, la participación ciudadana y el fortalecimiento de una comunidad más resiliente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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