Invitan a la inauguración de la exposición “Dones del año del Dragón” en Ciudad Juárez

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La muestra del artista Sergio Eduardo Saavedra Soto reúne 24 obras de pintura, escultura y cerámica y estará abierta al público del 20 de julio al 3 de agosto.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) invitó a la ciudadanía a la inauguración de la exposición “Dones del año del Dragón”, una muestra artística que se presentará el próximo 20 de julio en el Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard como parte del examen profesional de titulación del egresado del Centro Municipal de las Artes (CMA), Sergio Eduardo Saavedra Soto.

Previo a la apertura de la exposición, el artista defenderá su proyecto de titulación ante un sínodo especializado a las 5:00 de la tarde en el lobby del recinto cultural. Posteriormente, a las 6:00 de la tarde, se inaugurará la exhibición.

“El proyecto está integrado por 24 obras desarrolladas en las disciplinas de pintura, escultura y cerámica, resultado de su proceso de formación profesional y de una investigación artística realizada durante su trayectoria académica.”

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La exposición permanecerá abierta al público del 20 de julio al 3 de agosto, ofreciendo a las y los visitantes la oportunidad de conocer la propuesta creativa del egresado y acercarse al trabajo de las nuevas generaciones de artistas juarenses.

El IPACULT informó que el examen profesional constituye la etapa final del proceso formativo de las y los estudiantes del CMA, quienes deben presentar y defender públicamente un proyecto artístico para acreditar los conocimientos y competencias adquiridos, conforme a la normatividad de las escuelas incorporadas a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

“Este tipo de actividades impulsan la profesionalización de las y los artistas formados en el Centro Municipal de las Artes, al tiempo que promueven espacios de exhibición y difusión que acercan el arte a la comunidad”, destacó la encargada de la Dirección General del IPACULT, Ogla Liset Olivas.

La funcionaria añadió que estas actividades fortalecen la oferta cultural de Ciudad Juárez y consolidan al Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard como un espacio para la difusión de las artes, además de contribuir a la formación y proyección del talento artístico local.

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